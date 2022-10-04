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Курс валют у 2023 році: НБУ повідомив, скільки коштуватиме долар

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Курс валют у 2023 році: НБУ повідомив, скільки коштуватиме долар
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну золотовалютний резерв України скоротився на 3 млрд євро
фото: glavcom.ua

На курс гривні буде впливати і ситуація на фронті

Уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар у 2023 році. Про це повідомив заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман на брифінгу.

Фурмана зазначив, що на курс гривні буде впливати і ситуація на фронті. Кабмін робить ставку на іноземні запозичення.

«США вже заявило, що щомісячно до кінця війни вони готові нам виділяти 1,5 мільярди доларів. Також є запит до наших європейських партнерів, які обіцяють таку саму суму. Також тривають переговори щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом», – сказав заступник голови Ради НБУ.

За словами експерта, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну золотовалютний резерв України скоротився на 3 млрд євро.

За його словами, в перші дні повномасштабної війни НБУ перейшов до політики фіксованого курсоутворення. Фіксація курсу має свою ціну. З початку війни і до вересня чистий продаж валюти з резервів склав 14 мільярдів доларів і один мільярд євро.

«Водночас, резерви НБУ скоротилися лише на 3 мільярди євро. Причини тиску на золотовалютному ринку, який ми спостерігаємо – це психологічний чинник, логістичний, бо не було достатньої кількості готівкової валюти», – пояснив Фурман.

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про держбюджет на 2023 рік 13 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони. У проєкт закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проєктом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).

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Теги: Держбюджет Кабмін міністр переговори курс валют

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