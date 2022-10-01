Стало відомо, скільки податків надійшло у держбюджет за останній місяць

У вересні 2022 року державний бюджет України поповнився на 82 млрд грн

Податкові та митні збори у вересні 2022 року сукупно принесли в державний бюджет України 82 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його даним, за вересень місяць податкова зібрала 52 млрд грн (що на 8,6 млрд більше плану або на 12 млрд більше ніж аналогічний період рік тому). Митниця за вересень 2022 зібрала 30,1 млрд грн – приблизно стільки ж, як і серпні.

«Продаж «військових облігацій» дав рекордно малі 2,7 млрд грн. НБУ «надрукував» купівлею облігацій на 30 млрд грн. Тобто, всіма внутрішніми ресурсами ми як країна залучили у приблизно вересні 115 млрд грн. Ще приблизно 74,5 млрд грн міжнародна допомога і кредити (цифру уточнюю). Виходить всього біля 190 млрд грн отримав бюджет за вересень», – додав він.

Нагадаємо, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд грн).

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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