Держбюджет-2023. Кому доведеться затягнути ремені

Сьогодні Рада отримала проєкт держбюджету

Основним пріоритетом дежрбюджету-2023 буде сектор безпеки і оборони, на який виділять понад 1 трлн грн. Водночас для Міненерго, Мінекономіки, Мінцифри, Мінрозвитку громад та територій та Мінінфраструктури суттєво зменшили фінансування. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

П'ятірка міністерств, чиї бюджети зменшаться найбільше:

Міненерго: -97% (-188,39 млрд грн). Це відбулося за рахунок виключення компенсації витрат «Нафтогазу» на суму 111 млрд грн, пов`язаних з виконання нею спеціальних обов`язків (ПСО) на ринку газу для стримування тарифів, у тому числі за рахунок міжнародної донорської допомоги. Ці кошти вже виділили в цьому році законопроєктом №7429. Мінекономіки: -86% (-20,86 млрд грн). Тут мінус Держпродспоживслужба, яка пішла в КМУ (-7 млрд грн) і завершення «ЄПідтримки» (-8,8 млрд грн). Мінцифри: -86% (-3,67 млрд грн). Мінрозвитку громад та територій: -74% (-22,297 млрд грн). Мінінфраструктури: -65% (-17,311 млрд грн).

Нагадаємо, також стали відомі п'ять головних пріоритетів на 2023 рік.

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про держбюджет на 2023 рік 13 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони. У проєкт закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проєктом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).