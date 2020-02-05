«Обмін валют за вигідним курсом»: молодик відібрав у киянина $10 тис.



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Злочинець відібрав у чоловіка 10 тис. доларів США та втік на автомобілі Фото: Нацполіція

Зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом і пограбував чоловіка

На вулиці Івана Миколайчука у Дніпровському районі Києва сталося пограбування чоловіка. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка задокументувала злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, 41-річний киянин побачив в інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом та вирішив скористатися послугою.

«Під час зустрічі незнайомець відібрав у чоловіка 10 тис. доларів США та втік на автомобілі, на якому приїхав. За отриманими прикметами ми розшукали та затримали нападника. Ним виявися 24-річний мешканець Київської області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався», - повідомив правоохоронець.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневої перевірки поліцейські вилучили у нього гроші потерпілого. Слідчі Дніпровського правління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Працівники поліції перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та встановлюють можливих спільників затриманого.