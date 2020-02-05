  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Обмін валют за вигідним курсом»: молодик відібрав у киянина $10 тис.

    • Розсилка
    Злочинець відібрав у чоловіка 10 тис. доларів США та втік на автомобілі - «Обмін валют за вигідним курсом»: молодик відібрав у киянина $10 тис.
    Злочинець відібрав у чоловіка 10 тис. доларів США та втік на автомобілі
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом і пограбував чоловіка

    На вулиці Івана Миколайчука у Дніпровському районі Києва сталося пограбування чоловіка. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка задокументувала злочин.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, 41-річний киянин побачив в інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом та вирішив скористатися послугою.

    «Під час зустрічі незнайомець відібрав у чоловіка 10 тис. доларів США та втік на автомобілі, на якому приїхав. За отриманими прикметами ми розшукали та затримали нападника. Ним виявися 24-річний мешканець Київської області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався», - повідомив правоохоронець.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Обмін валют за вигідним курсом»: молодик відібрав у киянина $10 тис.
    «Обмін валют за вигідним курсом»: молодик відібрав у киянина $10 тис.
    «Обмін валют за вигідним курсом»: молодик відібрав у киянина $10 тис.

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневої перевірки поліцейські вилучили у нього гроші потерпілого. Слідчі Дніпровського правління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Працівники поліції перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та встановлюють можливих спільників затриманого.

    Національна поліція України кримінал валютні операції Київщина пограбування кияни злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ