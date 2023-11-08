Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги

Камишин повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн – на закупівлю дронів

Олександр Камишин: «У результаті маємо додаткові 112 млрд грн, левова частка яких працюватиме на розвиток саме української оборонки»

Завдяки ухваленому закону про перерозподіл «військового» ПДФО, на розвиток оборонного комплексу додатково буде направлено 112 млрд грн. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вдячний Верховній Раді за голосування по законопроєкту 10037 «про військовий ПДФО». Під час війни максимум ресурсів має виділятися на оборону – це факт, сперечатися з яким було би дивно. Виготовляти якнайбільше зброї в Україні – це наша стратегічна ціль. Як нещодавно сказав президент, усі ресурси треба направляти на те, щоб Україна стала сильнішою», – зазначив міністр.

Він повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн – на закупівлю дронів (у 2024 році на це буде додатково виділено 43 млрд грн).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, наступного року ще 43 млрд грн підуть на розширення виробничих спроможностей вітчизняного ВПК. «У результаті маємо додаткові 112 млрд грн, левова частка яких працюватиме на розвиток саме української оборонки. Бо ми вже почали виробляти і дрони в належній кількості, і артилерійські системи», – зауважив Камишін.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.

До відома, ексміністр із питань ЖКГ, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко вважає, що за вилучені кошти з військового ПДФО у місцевих бюджетів уряд мав би розв'язати проблему багатомільярдної заборгованості перед громадами з компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання.