Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги
Камишин повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн – на закупівлю дронів
фото з відкритих джерел

Олександр Камишин:  «У результаті маємо додаткові 112 млрд грн, левова частка яких працюватиме на розвиток саме української оборонки»

Завдяки ухваленому закону про перерозподіл «військового» ПДФО, на розвиток оборонного комплексу додатково буде направлено 112 млрд грн. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

«Вдячний Верховній Раді за голосування по законопроєкту 10037 «про військовий ПДФО». Під час війни максимум ресурсів має виділятися на оборону – це факт, сперечатися з яким було би дивно. Виготовляти якнайбільше зброї в Україні – це наша стратегічна ціль. Як нещодавно сказав президент, усі ресурси треба направляти на те, щоб Україна стала сильнішою», – зазначив міністр.

Він повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн – на закупівлю дронів (у 2024 році на це буде додатково виділено 43 млрд грн).

Крім того, наступного року ще 43 млрд грн підуть на розширення виробничих спроможностей вітчизняного ВПК. «У результаті маємо додаткові 112 млрд грн, левова частка яких працюватиме на розвиток саме української оборонки. Бо ми вже почали виробляти і дрони в належній кількості, і артилерійські системи», – зауважив Камишін.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету. 

До відома, ексміністр із питань ЖКГ, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко вважає, що за вилучені кошти з військового ПДФО у місцевих бюджетів уряд мав би розв'язати проблему багатомільярдної заборгованості перед громадами з компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада парламент Олександр Камишін військові фінансування податки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морозиво фінських брендів Penguin, Ingman та Fazer опинилось у центрі скандалу
Фінляндія знайшла російський слід у популярному смаколику
6 листопада, 10:50
«Українські виробники мають забезпечити наявність готової продукції на складах у Європі як гарантію, що контракти не будуть порушені»
Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
1 листопада, 10:34
Жінка підозрює, що це справа рук її чоловіка
«Замах на вбивство»: військова Емеральд зробила шокуючу заяву
31 жовтня, 13:20
Штурмовик Су-25 призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі
Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
29 жовтня, 15:22
Майк Джонсон висловив готовність до переговорів щодо надання допомоги Україні
Новий спікер Палати представників США заявив, що погодить допомогу Україні «за певних умов»
26 жовтня, 02:51
бройні сили Польщі під час навчань підтримуватимуть поліція і пожежна служба країни
Польща готується до військових навчань поблизу кордону з Росією та Білоруссю
25 жовтня, 17:22
Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
24 жовтня, 07:11
Демонстранти скандують гасла на підтримку Палестини
У Стамбулі почалася масова хода на підтримку Палестини
14 жовтня, 19:31
Ілон Маск
ЄС попередив Маска щодо заходів за дезінформацію про атаку ХАМАС у Twitter
11 жовтня, 00:50

Політика

Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)
Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)
Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії
Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії
Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги
Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги
Парламент отримав подання Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна
Парламент отримав подання Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна
Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування 128-ї бригади
Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування 128-ї бригади
До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США
До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
8878
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
8496
Нагороди для військових. Три моменти, які варто знати
4122
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
3636
Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту