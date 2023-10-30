Росіяни вирішили підставити Індію із купівлею ліків: подробиці

Росіяни не бажають включати індійські ліки до паралельного імпорту, аби вирішити боргові питання між Росією та Індією

Росіяни вирішили не закуповувати у Індії ліки за рупії, що зависли в країні. Раніше ця ідея була б ідеальним вирішенням економічних розрахунків між країнами і неодноразово обговорювалась у владних колах. Рупіями індійські компанії платять за постачання російської нафти, але цю валюту не можна конвертувати, а тому борги Індії перед країною Путіна дедалі ростуть, пишуть росЗМІ. Це випливає з відповіді Мінпромторгу віце-спікеру Держдуми Владиславу Даванкову, який запропонував голові відомства Денису Мантурову закуповувати індійські ліки на рупії та завозити їх до Росії як паралельний імпорт.

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«У частині питання можливого паралельного імпорту лікарських препаратів та медичних виробів з Індії Мінпромторг Росії проти включення даної продукції до переліку товарів», – цитують ЗМІ відповідь відомства депутату.

У документі пояснюється, що такий підхід «може негативно позначитися на якості та безпеці та призвести до тяжких наслідків для життя та здоров'я» росіян.

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Відомство посилається на дані Мінекономрозвитку, згідно з якими Індія входить до низки основних постачальників фармацевтичної продукції в країну. У 2022 році індійські виробники поставили 13% усіх імпортних ліків до Росії на суму понад $567 млн, але у російської влади залишається питання якості цих медикаментів.

«За даними МОЗ Росії, частка вилучених у 2022 році недоброякісних лікарських засобів, випущених виробниками Індії (28 серій), серед недоброякісних засобів закордонного виробництва (58 серій) склала 48,3% (за 2021 рік –35,1%)», – йдеться у відповіді Мінпромторгу.

Наприкінці серпня колишній глава банку «Відкриття» та ВТБ24 Михайло Задорнов порушив питання про заблоковані в Індії рупії, на які Росія не може нічого купити.

«Росія поставила до Індії нафти та нафтопродуктів у першому півріччі на $30 млрд, а наш імпорт з Індії оцінюється приблизно у $6-7 млрд на рік. Нам нема чого купувати в Індії, але ми не можемо ці рупії повернути, оскільки рупія – неконвертована валюта», – написав Задорнов у колонці для РБК.

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За його словами, різке ослаблення рубля щодо долара, євро та юаня в серпні було безпосередньо пов'язане з неповерненням валютної виручки від експорту до Індії.

Росія зіткнулася з цією проблемою, збільшивши постачання нафти до Індії в 11 разів та запустивши торгівлю у національних валютах. До серпня цього року в індійських банках зібралося близько $39 млрд, які нафтові компанії не можуть повернути до Росії, писав Reuters з посиланням на джерело в банківських колах. При цьому індійський центральний банк забороняє оборот своєї валюти за межами країни, а постачання товарів з Індії до Росії, на які можна було б витратити рупії, нікчемні: за січень-травень 2023 року вони становили лише $639 млн, при тому, що російський експорт на індійський ринок був більшим у 40 разів – $26,5 млрд.

До слова, Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Найбільший виробник алмазів Росії – компанія «Алроса» – підтвердила припинення продажів видобутої продукції терміном у два місяці. Це було зроблено на вимогу індійської Ради щодо сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC). Водночас росіяни повідомили, що призупинення операцій нібито має тільки тимчасовий характер і діятиме у вересні та жовтні поточного року.

Пояснимо, що після рішення про призупинення імпорту Індія продовжувала купувати алмази у «Алроси», незважаючи на те, що ця російська компанія під блокуючими санкціями США. В Індії алмазна сировина зазнавала глибокої переробки, після чого перероблені діаманти продавалися на світовий ринок. Примітно, що проблеми у «Алроси» з постачанням алмазів до Індії почалися після того, як держави «Великої сімки» домовилися про повне ембарго щодо російського дорогоцінного каміння.