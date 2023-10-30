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Росіяни вирішили підставити Індію із купівлею ліків: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни вирішили підставити Індію із купівлею ліків: подробиці
Індія є одним із провідних постачальників ліків до Росії
фото із відкритих джерел

Росіяни не бажають включати індійські ліки до паралельного імпорту, аби вирішити боргові питання між Росією та Індією

Росіяни вирішили не закуповувати у Індії ліки за рупії, що зависли в країні. Раніше ця ідея була б ідеальним вирішенням економічних розрахунків між країнами і неодноразово обговорювалась у владних колах. Рупіями індійські компанії платять за постачання російської нафти, але цю валюту не можна конвертувати, а тому борги Індії перед країною Путіна дедалі ростуть, пишуть росЗМІ. Це випливає з відповіді Мінпромторгу віце-спікеру Держдуми Владиславу Даванкову, який запропонував голові відомства Денису Мантурову закуповувати індійські ліки на рупії та завозити їх до Росії як паралельний імпорт.

«У частині питання можливого паралельного імпорту лікарських препаратів та медичних виробів з  Індії Мінпромторг Росії проти включення даної продукції до переліку товарів», – цитують ЗМІ відповідь відомства депутату.

У документі пояснюється, що такий підхід «може негативно позначитися на якості та безпеці та призвести до тяжких наслідків для життя та здоров'я» росіян.

Відомство посилається на дані Мінекономрозвитку, згідно з якими Індія входить до низки основних постачальників фармацевтичної продукції в країну. У 2022 році індійські виробники поставили 13% усіх імпортних ліків до Росії на суму понад $567 млн, але у російської влади залишається питання якості цих медикаментів.

«За даними МОЗ Росії, частка вилучених у 2022 році недоброякісних лікарських засобів, випущених виробниками Індії (28 серій), серед недоброякісних засобів закордонного виробництва (58 серій) склала 48,3% (за 2021 рік –35,1%)», – йдеться у відповіді Мінпромторгу.

Наприкінці серпня колишній глава банку «Відкриття» та ВТБ24 Михайло Задорнов порушив питання про заблоковані в Індії рупії, на які Росія не може нічого купити.

«Росія поставила до Індії нафти та нафтопродуктів у першому півріччі на $30 млрд, а наш імпорт з Індії оцінюється приблизно у $6-7 млрд на рік. Нам нема чого купувати в Індії, але ми не можемо ці рупії повернути, оскільки рупія – неконвертована валюта», – написав Задорнов у колонці для РБК.

За його словами, різке ослаблення рубля щодо долара, євро та юаня в серпні було безпосередньо пов'язане з неповерненням валютної виручки від експорту до Індії.

Росія зіткнулася з цією проблемою, збільшивши постачання нафти до Індії в 11 разів та запустивши торгівлю у національних валютах. До серпня цього року в індійських банках зібралося близько $39 млрд, які нафтові компанії не можуть повернути до Росії, писав Reuters з посиланням на джерело в банківських колах. При цьому індійський центральний банк забороняє оборот своєї валюти за межами країни, а постачання товарів з Індії до Росії, на які можна було б витратити рупії, нікчемні: за січень-травень 2023 року вони становили лише $639 млн, при тому, що російський експорт на індійський ринок був більшим у 40 разів – $26,5 млрд.

До слова, Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Найбільший виробник алмазів Росії – компанія «Алроса» – підтвердила припинення продажів видобутої продукції терміном у два місяці. Це було зроблено на вимогу індійської Ради щодо сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC). Водночас росіяни повідомили, що призупинення операцій нібито має тільки тимчасовий характер і діятиме у вересні та жовтні поточного року.

Пояснимо, що після рішення про призупинення імпорту Індія продовжувала купувати алмази у «Алроси», незважаючи на те, що ця російська компанія під блокуючими санкціями США. В Індії алмазна сировина зазнавала глибокої переробки, після чого перероблені діаманти продавалися на світовий ринок.  Примітно, що проблеми у «Алроси» з постачанням алмазів до Індії почалися після того, як держави «Великої сімки» домовилися про повне ембарго щодо російського дорогоцінного каміння.

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Теги: росія росіяни медичні препарати ліки Індія ринок імпорт ембарго експорт валюта

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