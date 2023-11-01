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Білий дім: Байден ветує законопроєкт про пакет допомоги Ізраїлю без України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім: Байден ветує законопроєкт про пакет допомоги Ізраїлю без України
Байден не підтримає ініціативу представників Республіканської партії з надання допомоги Тель-Авіву, одночасно скоротивши фінансування Україні
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента США продовжить працювати із законодавцями в Конгресі, щоб домогтися угоди на додатковий запит, висунутий раніше цього місяця Білим домом

Президент США Джо Байден накладе вето на запропонований республіканцями Палати представників законопроєкт про пакет допомоги лише Ізраїлю, без фінансування підтримки для України. Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, у Білому домі заявили, що глава держави не підтримає таку ініціативу представників Республіканської партії з надання допомоги Тель-Авіву, одночасно скоротивши фінансування Податкової служби (IRS) та виключивши спрямування коштів на інші пріоритети національної безпеки.

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) розібрало пропозицію республіканців у Палаті представників і дійшло висновку, що воно «привносить партійність на підтримку Ізраїлю» і не відповідає вимогам часу, ігноруючи гуманітарну допомогу жителям Сектору Газа та допомогу Україні, а також союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Цей законопроєкт шкідливий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки», – наголосили в Адміністративно-бюджетному управлінні.

Перед цим Білий дім заявляв, що пропозиція Республіканської партії знаменує собою «відхід від двопартійного прецеденту», що вимагає скорочення фінансування в рамках надзвичайного пакета заходів національної безпеки США.

«Конгрес послідовно та двопартійно працював над наданням допомоги Ізраїлю у сфері безпеки, і цей законопроект загрожує зайво підірвати цей давній підхід. Відділення допомоги Ізраїлю в галузі безпеки від інших пріоритетів у додатковому документі з національної безпеки матиме глобальні наслідки», – зазначили в OMB.

У заяві Управління також йдеться, що адміністрація продовжить працювати із законодавцями в Конгресі, щоб домогтися угоди на додатковий запит, висунутий раніше цього місяця Білим домом.

Раніше повідомлялося, що до Конгресу США увірвалися активісти під час обговорення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.

Читайте також: Без коштів для України: Конгрес США може цього тижня ухвалити пакет допомоги Ізраїлю
Теги: Ізраїль Джозеф Байден США фінансування активісти партії

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