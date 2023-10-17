Через діючі прайс-кепи Україна не може нормально імпортувати електроенергію – Energy Community

Варіантом вирішення цієї проблеми на думку директора Energy Community може стати введення накладання спеціального обов’язку для забезпечення імпорту електроенергії

«Питання в тому, чи ринкові умови в Україні дозволяють українським учасникам купувати електроенергію на європейському ринку», – Артур Лорковський

Встановлений рівень цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) обмежує Україну в можливостях для імпорту електроенергії з країн Європейського союзу.

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Про це в інтерв’ю заявив директор Energy Community Артур Лорковський.

«Питання в тому, чи ринкові умови в Україні дозволяють українським учасникам купувати електроенергію на європейському ринку. До певної міри ці можливості для України обмежені через прайс-кепи. В Україні на організованому ринку існують ці обмеження, які нижчі ніж очікувані ціни на електроенергію в ЄС. І з цієї причини торгівля не може відбуватися, і треба шукати якесь рішення», – сказав він наголосивши, що є два рішення цієї проблеми. Першим рішенням Лорковський називає подальше збільшення прайс-кепіів, щоб вони відбивали більший рівень затрат на генерацію електроенергії, і це відповідало б законодавству ЄС, бо ціна електроенергії має відображати витрати на генерацію та постачання.

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«Влітку прайс-кепи трохи підняли, щоб дотягнутися до європейського орієнтира. Можливо, знадобиться додатковий адаптаційний процес, щоб учасники ринку змогли закуповувати електроенергію на ринку ЄС», – нагадав він.

Другим варіантом вирішення цієї проблеми на думку директора Energy Community може стати введення накладання спеціального обов’язку для забезпечення імпорту електроенергії. Але це буде нелегке рішення для енергетичного ринку України через відсутність розуміння про те, хто буде покривати негативну різницю між ціною в ЄС і ціною українського ринку. Тому він вважає, що потрібно скористатись першим варіантом вирішення проблеми.

«Наше інтуїтивне рішення – було б краще ще раз провести дискусію щодо прайс-кепів, щоб ціна на організованому ринку електроенергії в Україні була більше наближена до європейських орієнтирів, і щоб торгівля відбувалася без урядових інтервенцій на електроринку», – підсумував Лорковський.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики.