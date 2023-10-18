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Латвія зробила крок назустріч українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія зробила крок назустріч українським біженцям
Біженці з України отримають додаткову підтримку у Латвії
фото із відкритих джерел

Латвія виділила додаткові гроші для українських біженців

 

Уряд Латвії виділив додаткові 10,3 мільйона євро для підтримки українських біженців, які рятуються від війни, котру розв’язала Росія в Україні. Ці гроші покриють витрати місцевих громад на житло, харчування, соціальну підтримку, освіту та інші потреби українців. Кошти будуть компенсацією за період із липня по листопад, пише видання Delfi.

Із урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування для підтримки біженців із України, яке виділили раніше, а також запитів від місцевого самоврядування, уряд вирішив додатково надати понад 10 мільйонів євро. Отож, протягом цього року загальна сума на підтримку українців у Латвії склала майже 32,2 мільйона євро.

Нагадаємо, Латвія виганяє з країни 3,2 тисячі росіян. Більш ніж трьом тисячам громадян Росії, які проживають в Латвії, розіслані листи про те, що через нові вимоги закону про імміграцію їм доведеться залишити країну або ж подати заявку на візу для тривалого проживання. Про це повідомила очільниця Управління у справах громадянства та міграції (УДГМ) Майра Розе.

Розе у програмі латвійського телебачення LTV «Ранкова панорама» повідомила, щодо 73 осіб з'ясувалося, що вони перебувають за кордоном, а ще близько 200 не мають задекларованого місця проживання. Глава управління вважає, що й вони, можливо, вже не мешкають у Латвії.

Також поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский». 

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Теги: росія гроші Латвія фінансування житло харчування правила біженці українці

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