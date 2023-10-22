США у Радбезі ООН представили проєкт резолюції щодо Ізраїлю

У проєкті США закликають до захисту мирного населення

У документі зазначається, що Іран має перестати постачати зброю терористичним групам

Сполучені штати Америки на Радбезі ООН представили свій проєкт резолюції щодо війни Ізраїлю з ХАМАС. Про це пише Reuters.

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У проєкті закликають до захисту мирного населення, а також до «постійної, достатньої та безперешкодної» доставки допомоги в Сектор Гази.

Зокрема, автори документа наполягають на звільненні заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

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«У документі йдеться про право Ізраїлю на самооборону, а також підкреслюється необхідність дотримання державами норм міжнародного права при відповіді на терористичні атаки», – мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що Іран має перестати постачати зброю терористичним групам, які «загрожують миру і безпеці в усьому регіоні».

Нагадаємо, Сполучені Штати на тлі війни в Ізраїлі розгортають на Близькому Сході додаткову протиповітряну оборону та готують війська на випадок надзвичайних ситуацій.

Раніше армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

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Також ізраїльські військові завдали превентивного удару по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар на Західному березі річки Йордан.

До слова, президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.