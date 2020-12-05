Влада Португалії пом'якшить карантин на Різдво

На Новий рік буде діяти заборона на зібрання людей на вулиці в групи більш ніж шість осіб

У період з 23 по 26 грудня в країні не будуть діяти обмеження на пересування у межах країни

У Португалії пом'якшать карантинні обмеження на Різдво. Але на Новий рік знову повернуть посилені.

Про це повідомляє Reuters.

У період з 23 по 26 грудня в країні не будуть діяти обмеження на пересування у межах країни. Також немає лімітів на кількість людей, які можуть складатися в одному будинку.

Комендантська година 24 і 25 грудня буде починатися в 2:00 замість 23:00 як зараз.

Після Різдва обмеження знову посилять. На Новий рік буде діяти заборона на зібрання людей на вулиці в групи більш ніж шість осіб. Також не можна буде влаштовувати вечірки і їздити до родичів в інші регіони.

В Португалії в листопаді фіксували рекордні показники зараження коронавірусом. У грудні показники знизилися, також на спад пішла кількість активних випадків.

Як повідомлялося, бари та нічні клуби були закриті у Португалії з березня по травень.

Із 8 листопада на більшій частині території країни діє комендантська година і карантин вихідного дня. Ці заходи обурили рестораторів, які заявили, що багато їхніх підприємств не переживуть цей рік.

Від початку пандемії в Португалії загалом було виявлено більше 300 тисяч випадків Covid-19.