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    Російська агресія: Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення в Україну

    Російська агресія: Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення в Україну
    фото: Ministry of Defence

    Росія може напасти в будь-яку мить без попередження

    Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну. Карта опублікована у Twitter міністерства.

    Британське міністерство підкреслює, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без подальшого попередження.

    «Нижче показано можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир», – йдеться у повідомленні.

    США та Велика Британія вкотре попереджають про високу ймовірність вторгнення путінської армії в Україну найближчими днями. Зокрема президент США Джо Байден спрогнозував чергову дату.

    Як відомо, президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Також на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого.

    У четвер, 17 лютого, бойовики «Л/ДНР» загострили ситуацію на Донбасі: під обстріл потрапили не лише позиції ЗСУ вздовж лінії розмежування, але й цивільні об'єкти в кількох населених пунктах Луганської області.

    Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

    Президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Міноборони агресія Велика Британія Україна
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    Російська агресія: Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення в Україну