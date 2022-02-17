Російська агресія: Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення в Україну

Росія може напасти в будь-яку мить без попередження

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну. Карта опублікована у Twitter міністерства.

Британське міністерство підкреслює, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без подальшого попередження.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022

«Нижче показано можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир», – йдеться у повідомленні.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.



Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022

США та Велика Британія вкотре попереджають про високу ймовірність вторгнення путінської армії в Україну найближчими днями. Зокрема президент США Джо Байден спрогнозував чергову дату.

Як відомо, президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Також на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого.

У четвер, 17 лютого, бойовики «Л/ДНР» загострили ситуацію на Донбасі: під обстріл потрапили не лише позиції ЗСУ вздовж лінії розмежування, але й цивільні об'єкти в кількох населених пунктах Луганської області.

Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.



Президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

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