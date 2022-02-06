Елітний спецназ із Великої Британії вирушив в Україну

Спецпідрозділи допомагають навчати українських спецназівців тактиці боротьби з бойовиками

Понад 100 британських елітних військових відправили в Україну через побоювання неминучого вторгнення Росії. Спецпідрозділи допомагають навчати українських спецназівців тактиці боротьби з бойовиками, снайперським навичкам та протистояти диверсіям. Про це повідомляє Mirror.

«До регіону направлено спецпідрозділ Великобританії, щоб допомогти з навчаннями українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам», – йдеться в повідомленні.

Щонайменше 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, також базуються в Естонії, яка межує з Росією.

Тим часом Росія почала обладнати десятки військово-польових госпіталів поблизу свого кордону з Україною, що посилює побоювання щодо неминучого вторгнення. Джерела розвідки стверджують, що лікарі, медсестри та медичні матеріали, включаючи тисячі літрів крові та плазми, прибули в регіон, де бої будуть найбільш інтенсивними.

Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

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