Україна, Польща і Британія створили новий альянс: оприлюднено декларацію
Головними завданнями нового альянсу має стати протидія російській загрозі
Сьогодні Україна спільно з Великою Британією та Польщею оголосила про створення нового тристороннього альянсу. Міністри закордонних справ трьох країн погодили спільну декларацію, про що йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.
У спільній декларації міністрів закордонних справ України, Британії та Польщі йдеться:
- Країни мають глибокі історичні зв’язки, які засновані на спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
- Кожна держава Європи має право обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема вступати в союзи.
- Країни будуть посилювати спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України;
- Польща та Британія будуть далі надавати підтримку Україні;
- Країни працюватимуть над просуванням співпраці по Кримській платформі, а також з питань кібербезпеки та енергетичної безпеки.
Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn— Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022
Головними завданнями регіонального альянсу мають стати як протидія російській загрозі, так і спільна робота заради майбутнього європейської безпеки.