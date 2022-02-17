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    Україна, Польща і Британія створили новий альянс: оприлюднено декларацію

    З ініціативою започаткування тристоронньої співпраці у жовтні минулого року виступила Україна - Україна, Польща і Британія створили новий альянс: оприлюднено декларацію
    З ініціативою започаткування тристоронньої співпраці у жовтні минулого року виступила Україна
    фото: МЗС

    Головними завданнями нового альянсу має стати протидія російській загрозі

    Сьогодні Україна спільно з Великою Британією та Польщею оголосила про створення нового тристороннього альянсу. Міністри закордонних справ трьох країн погодили спільну декларацію, про що йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

    У спільній декларації міністрів закордонних справ України, Британії та Польщі йдеться:

    • Країни мають глибокі історичні зв’язки, які засновані на спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
    • Кожна держава Європи має право обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема вступати в союзи.
    • Країни будуть посилювати спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України;
    • Польща та Британія будуть далі надавати підтримку Україні;
    • Країни працюватимуть над просуванням співпраці по Кримській платформі, а також з питань кібербезпеки та енергетичної безпеки.
    Раніше ми вже писали, як працюватиме новий альянс Україна-Польща-Велика Британія.

    Головними завданнями регіонального альянсу мають стати як протидія російській загрозі, так і спільна робота заради майбутнього європейської безпеки.

    Читайте також: І зброя, і дипломатія. Як Велика Британія та Польща підтримують Україну
    Теги: Росія Польща дипломатія зброя агресія Велика Британія Україна нацбезпека
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    Україна, Польща і Британія створили новий альянс: оприлюднено декларацію