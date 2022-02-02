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    Глава уряду Великобританії записав відео на підтримку України

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    Прем'єр Британії Джонсон заявив, що &laquo;вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком&raquo; - Глава уряду Великобританії записав відео на підтримку України
    Прем'єр Британії Джонсон заявив, що «вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком»
    скріншот із відео

    На Даунінг-стріт показали свою версію підсумків переговорів із Путіним

    Прем'єр Британії Борис Джонсон після свого візиту до Києва та спілкування з президентом Володимиром Зеленським опублікував відеоролик на підтримку України, а на сайті уряду Великої Британії було опубліковано британську версію звіту про телефонні переговори Джонсона з президентом Росії Путіним.

    Після розмови з Путіним британський Кабінет у звіті наголосив:

    «Прем'єр-міністр висловив глибоке занепокоєння нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною. Він наголосив на необхідності пошуку рішення, яке поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону. Прем'єр-міністр Британії наголосив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком.

    Джонсон пояснив Путіну, що згідно з політикою відкритих дверей НАТО, всі європейські демократії мають право претендувати на членство в НАТО. Це право повною мірою поширюється на Україну. Він акцентував увагу президента РФ на тому, що НАТО є оборонним союзом.

    Лідери погодилися, що загострення не відповідає нічиїм інтересам. Джонсон наголосив на важливості діалогу та дипломатії, а також заявив про необхідність включення України в переговори.

    Прем'єр-міністр та президент Путін вітали спілкування між Великою Британією та Росією з низки важливих питань, включаючи зміну клімату, ситуацію в Афганістані та ядерну угоду з Іраном. Вони погодилися застосувати цей дух діалогу і до нинішньої напруженості, щоб знайти мирне рішення», – сказано у заяві.

    У своєму ж відеозверненні на підтримку України за підсумками київського візиту Джонсон застеріг українців про реальну загрозу вторгнення в Україну та запевнив у запровадженні негайних санкцій проти Росії у разі початку агресії.

    Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Він повідомив, що Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

    Також Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

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    Теги: НАТО Путін Велика Британія президент Борис Джонсон
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    Глава уряду Великобританії записав відео на підтримку України