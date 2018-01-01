Масштабне будівництво на Дніпропетровщині стало можливим завдяки децентралізації — Резніченко

Загалом у минулому році в розвиток області вкладено 1,5 млрд грн

Протягом 2017 року на Дніпропетровщині побудували і реконструювали близько 200 соціальних об'єктів - соціального житла і дитячих садків, навчальних і медичних установ, провели капітальний ремонт доріг, запустили екологічні проекти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко на презентації свого публічного звіту за 2017 рік,



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Валентин Резніченко

Загалом у минулому році в розвиток області вкладено 1,5 млрд грн

Протягом 2017 року на Дніпропетровщині побудували і реконструювали близько 200 соціальних об'єктів - соціального житла і дитячих садків, навчальних і медичних установ, провели капітальний ремонт доріг, запустили екологічні проекти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко на презентації свого публічного звіту за 2017 рік, пише видання «Gorod.dp.ua»

«Дніпропетровщина - серед лідерів України за темпами розвитку. Це стало можливим завдяки реформі децентралізації, ініційованій Президентом України Петром Порошенком. 2017 став роком масштабного будівництва. Зроблено багато, але в планах - ще більше», - розповів голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

Всього на розвиток області витратили 1,5 млрд грн.

У 2017 році в області відремонтували більше 160 комунальних доріг. Автодороги ремонтували комплексно - від укладання асфальту і зміцнення узбіч до розмітки та освітлення.

«Поза увагою не залишилися навіть найменші населені пункти. У багатьох з них дороги не ремонтувалися жодного разу за останні півстоліття»,- зазначив Валентин Резніченко.

Вперше за роки незалежності України оновлювали і траси державного значення - Решетилівську, Запорізьку, Донецьку та Криворізьку. В цілому відремонтували майже 67,5 км автомагістралей.

У дев’яти районах області побудували і реконструювали 11 водоводів - забезпечили питною водою 20 тисяч осіб. Реконструювали три будинки під соціальне житло - у Васильківці, Покровському та Петропавлівці. Ключі від квартир отримали 54 сім'ї.

Для самих маленьких жителів області створили 1,5 тис. додаткових місць у дитсадках. Капітально відремонтували 13 дошкільних установ і почали будівництво ще чотирьох нових садочків. По всій Дніпропетровщині відремонтували 25 шкіл. Оновили і Петриківську школу - в ній відкрили першу в Україні ресурсну кімнату для розвитку особливих дітей. Тепер в області вже 18 таких спеціалізованих класів і 51 медіатека. В кінці 2017 року запрацював і перший в Україні інклюзивної-ресурсний центр - на базі Солонянської опорної школи.

За рік було відремонтовано 11 медустанов, реконструйована дитяча обласна поліклініка, педіатрія лікарні ім. Руднєва. Установи області отримали сучасне обладнання - ангіографи, томографи, апарати штучної вентиляції легенів.

«Все ремонти шкіл, лікарень, дитячих садків проводять з використанням енергозберігаючих технологій. Нові об'єкти соціальної інфраструктури від початку проектуємо максимально енергоефективними», - зазначив глава області.

Область поступово переходить на альтернативні джерела опалення. У 2017 році на тверде паливо перевели близько 30 котелень в дитсадках, школах і медустановах. У дев’яти районах області розчищали і зариблювали річки, ліквідовували підтоплення. В цілому реалізували понад 20 екологічних проектів.

Особлива увага - проектам для учасників АТО та молоді. Для адаптації бійців у мирному житті організовували освітні курси, реабілітацію та оздоровлення - реалізували близько 30 проектів. В цілому втілили близько 20 молодіжних проектів.

«Попереду ще багато роботи. У планах - сотні проектів, які обов'язково реалізуємо. У цьому році на розвиток регіону виділили в 1,5 рази більше - 2,2 млрд грн. А це - нові дороги, дитсадки, школи, лікарні, чисті ріки і комфорт мешканців області», - підкреслив Валентин Резніченко.