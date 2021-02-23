Масштабний перерахунок пенсій з 1 березня. Кабмін прийняв рішення

Через тиждень українцям перерахують розмір пенсійних виплат

В Україні з 1 березня проведуть індексацію пенсій на 11%. Перерахунок зачепить 8 млн українців (у середньому отримають на 308 грн більше).

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 22 лютого, передає пресслужба Міністерства соцполітики. «Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні», – йдеться в повідомлення.

Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн. Також підвищать до 2,2 тис. грн мінімальну пенсію тим, хто виконав норматив стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

Підвищують тільки розрахунковий розмір виплат. І якщо її розмір значно нижчий від прожиткового мінімуму, то підвищення може й не бути.

Для порівняння, торік 8,4 млн пенсіонерів отримали осучаснення. У 2021-му може бути навіть менше: частина українців отримала доплати, які й без того збільшили розрахунковий розмір пенсії.

Ті українці, які зараз отримують пенсію в розмірі 9090 грн, можуть розраховувати на надбавку близько 1 тис. грн. Розмір підвищення для всіх буде різним. Найперше він залежить від розміру зарплат. Наприклад, 2019-го за такого самого перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – більш ніж 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче за 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

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