Автоматичне нарахування пенсій: як підтвердити свій стаж
Новим законом передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на вебпортале ПФУ
Україні запускають повноцінну роботу електронних трудових книжок. Відповідний законопроект №3623 Верховна рада схвалила в другому читанні. За документ проголосували 265 народних депутата.
Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.
Передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на вебпортале е-послуг Пенсійного фонду. Це можна буде зробити без заяви особи.
Згідно з документом, Реєстр застрахованих осіб формує і веде Пенсійний фонд. Включення ПФУ в реєстр застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників має відбутися протягом п'яти років з дня набрання чинності цим законом. Відомості подаватимуть страхувальники або застраховані особи.
Якщо в системі будуть відсутні дані про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган ПФУ зобов'язаний інформувати застраховану особу про це і про необхідність їх надання.
Як довести наявність стажу без трудової книжки
- За відсутності у людини трудової книжки, а також в тих випадках, коли в ній відсутні необхідні записи або містяться неправильні дані про періоди роботи, стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.
- Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу проводиться органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.
Які документи можуть бути доказом трудового стажу
- довідки підприємства;
- виписки з наказів;
- особові рахунки і відомості на видачу зарплати;
- посвідчення і характеристики з місця роботи;
- трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;
- інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
Як писав Главком, із січня в Україні було проведено перерахунок пенсій тим, хто досяг 65-річного віку і виконав вимоги за страховим стажем. Однак працюючих пенсіонерів таке нововведення не торкнулося.