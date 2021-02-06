Автоматичне нарахування пенсій: як підтвердити свій стаж

Новим законом передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на вебпортале ПФУ

Україні запускають повноцінну роботу електронних трудових книжок. Відповідний законопроект №3623 Верховна рада схвалила в другому читанні. За документ проголосували 265 народних депутата.

Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

Передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на вебпортале е-послуг Пенсійного фонду. Це можна буде зробити без заяви особи.

Згідно з документом, Реєстр застрахованих осіб формує і веде Пенсійний фонд. Включення ПФУ в реєстр застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників має відбутися протягом п'яти років з дня набрання чинності цим законом. Відомості подаватимуть страхувальники або застраховані особи.

Якщо в системі будуть відсутні дані про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган ПФУ зобов'язаний інформувати застраховану особу про це і про необхідність їх надання.

Як довести наявність стажу без трудової книжки

За відсутності у людини трудової книжки, а також в тих випадках, коли в ній відсутні необхідні записи або містяться неправильні дані про періоди роботи, стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу проводиться органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.

Які документи можуть бути доказом трудового стажу

довідки підприємства;

виписки з наказів;

особові рахунки і відомості на видачу зарплати;

посвідчення і характеристики з місця роботи;

трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

Як писав Главком, із січня в Україні було проведено перерахунок пенсій тим, хто досяг 65-річного віку і виконав вимоги за страховим стажем. Однак працюючих пенсіонерів таке нововведення не торкнулося.

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