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    Зеленський звернувся до українців у міжнародний день «Дякую» (відео)

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    Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Міжнародного дня&nbsp;&laquo;Дякую&raquo; - Зеленський звернувся до українців у міжнародний день «Дякую» (відео)
    Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Міжнародного дня «Дякую»
    фото: Офіс президента

    Зеленський спочатку подякував батькам, дружині та друзям

    Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Всесвітнім днем слова «дякую». Відео з привітанням Зеленський розмістив в Інстаграмі.

    «Сьогодні Всесвітній день «дякую». Зараз в нас початок десятої, я закінчив всі свої головні зустрічі і справи, і вирішив всім подякувати. Хочу подякувати своїм батькам, за те що подарували мені моє життя. Хочу подякувати моїй дружині за те, що подарувала нам наших дітей. І хочу подякувати моїм діткам, за те що дали мені зміст в цьому житті і сенс в ньому. Хочу подякувати всім друзям, за те що підтримуєте – це дуже важливо. Хочу подякувати всім нашим військовим, всім медикам, всім тим, хто захищає нашу державу і захищає наші кордони, і захищає наше здоров'я. І, на жаль, іноді захищаючи наше життя, віддають своє», – розповів Зеленський.

    Він додав, що «вдячний вашим рідним, близьким. Низький уклін і велика-велика подяка за таких великих людей. Хочу подякувати абсолютно всім: вчителям, спортсменам і вдячний заздалегідь, за те що не ображаєтеся всі ті про кого я не сказав особисто».

    Також Зеленський подякував Україні.

    Нагадаємо, Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українців з нагоди святкування Міжнародного дня «Дякую». Це свято було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер.

    Теги: свята Володимир Зеленський президент
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    Зеленський звернувся до українців у міжнародний день «Дякую» (відео)