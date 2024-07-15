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Металургійний холдинг Ахметова збільшив сплату податків на 56% за пів року

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Металургійний холдинг Ахметова збільшив сплату податків на 56% за пів року
Українські підприємства «Метінвесту» у січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток
фото з відкритих джерел

«Метінвест» за пів року заплатив до бюджету 10 мільярдів гривень податків

В умовах повномасштабної війни «Метінвест» з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у I півріччі 2024 року збільшив сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 56% проти I півріччя 2023 року – до 9,9 млрд грн. 

Найбільша за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що зросла більше ніж утричі, до 2,9 млрд грн. На другому місці – єдиний соціальний внесок у розмірі 1,8 млрд грн, що збільшився на 19%. Замикає трійку найбільших виплат – 1,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 16% перевищує показники I півріччя 2023 року.

Також українські підприємства «Метінвесту» у січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток, що на 26% більше, ніж у січні-червні 2023 року.

«За час війни «Метінвест» подолав багато викликів. Наші зусилля з перебудови бізнесу дали свої результати – податкові виплати зростають. Це наш внесок у підтримку економіки України та регіонів поблизу лінії фронту, де працюють підприємства компанії. Ми спрямовуємо значні ресурси на допомогу армії та мирному населенню, продовжуємо будувати плани на мирне майбутнє та готові брати участь у повоєнному відродженні країни», – каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова з 1 травня підвищив зарплати працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Їхні оклади зростуть на 5-20%, а за найдефіцитнішими професіями – до 25%.

Найбільше підвищення отримають співробітники з низькими окладами у межах однієї професії та кваліфікації. Крім того, компанія запровадила додаткову командну премію для співробітників: працівники в умовах високої інфляції в країні підвищили свої доходи на 15%.

Теги: професії Україна завод

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