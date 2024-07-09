Прямий удар по дитячій лікарні

Найголовніший мотив сумнівів не викликає – РФ хоче знищити кожного українця

Київ і Україна відходять від вчорашнього заціпеніння. Від фото онкохворих дітей з крапельницями на вулиці на фоні зруйнованої лікарні. Здається, коли дно вже пробито, росіяни знову стукають знизу. Чи можна було обрати більш цинічний об'єкт атаки? Перебрав у голові всі. Без варіантів.

Одразу після перших повідомлень про приліт в «Охматдит» росіяни почали розповсюджувати звичний наратив: це, мовляв, ракета українського ППО влучила у лікарню. Після аналізу, можу сказати точно – росіяни знову брешуть. «Охматдит» було уражено за допомогою крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка діяла у штатному режимі без впливу засобів ППО та РЕБ. На це вказують, насамперед, уламки, знайдені на місці події, які належать саме ракеті Х-101. Крім того, на місці удару слідчими СБУ знайдено уламок двигуна саме ракети Х-101. Існує велика кількість відео і фото, які зафіксували наявність на місці прильоту саме цих уламків.

Давайте подивимось на фото з місця прильоту.

Повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будинки мають значні ушкодження. Такі наслідки характерні для місць прильоту саме бойової частини Х-101 (400 кг). І такі наслідки у жодному разі не могли бути спричинені ППО, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні. Якщо у будинок потрапляє ракета ППО чи уламки, то мова йде про руйнування однієї-двох квартир та вибиті вікна. Тут очевидно бачимо прямий приліт потужної ракети.

Тепер давайте глянемо на відео прильоту.

Форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характері для ЗРК, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Переконатись, що у лікарню був прямий приліт саме Х-101 може кожен – поставте відео на стоп-кадр, знайдіть у відкритих джерелах, як виглядає ракета росіян, і ракета ППО. Жодних сумнівів – це прямий приліт ракети ворога по дитячій лікарні. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані – тупа маніпуляція, яку не варто і обговорювати.

Мої джерела у СБУ зазначають, що траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або «гірка», перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів). Крім того, за їх словами завдання удару по дитячій лікарні «Охматдит» саме ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксована матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів. «Ми знаємо, з якого літака було запущено ракету, і з якого аеродрому він злетів. І вже зараз можна стверджувати, що рішення про ураження лікарні було прийнято вищим керівництвом РФ», – зазначив мій співрозмовник.

Отже ряд фактів переконливо доводять, що РФ завдала прямого удару по дитячій лікарні. Які мотиви були у ворога, буде розбиратись слідство. Найголовніший мотив сумнівів не викликає – РФ хоче знищити кожного українця. Росіян чекає відплата. Чекає вже найближчим часом. Всі представники української спецслужби, з ким вчора вдалося поговорити, у цьому абсолютно переконані. І вже цю відплату наближають.