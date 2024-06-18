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Легендарний фотокореспондент: «На війні від першої фрази залежить твоє життя»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Легендарний фотокореспондент: «На війні від першої фрази залежить твоє життя»
Під час війни у Чечні Єфрем Лукацький усвідомив, якими важливими є «перші слова»
фото з відкритих джерел

«Якби подумали, що я російський журналіст, то вбили б на місці»

Перша фраза на війні може не лише врятувати життя, але й забрати його. Таку думку висловив фотокореспондент Єфрем Лукацький в інтерв'ю «Главкому».

Фотожурналіст пригадав ситуацію, яка трапилася в 1994-у в Чечні. Саме тоді Лукацький усвідомив, що «коли ти підходиш до озброєних людей, то дійсно від першої фрази залежить твоє життя».

За його спогадами, це був день, коли чеченці чекали, що росіяни «попруть» важкою технікою, тому ховалися в підвалах. У такому підвалі опинився і Єфрем Лукацький.

«Але я ж по-чеченськи не розмовляю, а російською говорити небезпечно, бо можуть сприйняти за шпигуна. На війні невіруючих немає, тому я сказав: «Ассаламу алейкум». Друга фраза була: «Я український журналіст». У 1994-1995 роках чеченці сприймали українців як братів у протиборстві з Росією. Якби подумали, що я російський журналіст, то вбили б на місці», – поділився фотожурналіст.

Водночас, Лукацький пригадав й іншу історію, де перша фраза коштувала життя його колезі. Ситуація трапилася під час війни Росії проти Грузії з місцевим журналістом Олександром Тимчуком, що був стрінгером і возив іноземців на своїй машини через лінію фронту.

«Одного разу заїхали на грузинський блокпост, щось там познімали і поїхали далі. Бачать інший блокпост, зупиняються, відкривають двері авто – і перша Сашкова фраза: «Гамарджоба». У відповідь по автівці відкрили вогонь. Сашко загинув на місці, іноземці були поранені», – розповів Лукацький. Він додав, що то виявився осетинський блокпост, а не грузинський. Проте це вже коштувало життя журналісту.

Нагадаємо, легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт. Лукацький наголосив, що з обережністю ставиться до західних колег: «Звичайно, є чимало порядних людей. Але в Бучі, коли там було море кореспондентів, один з них сказав: «Україна ж теж обстрілювала це місто, можливо, це вбиті українською армією». А болгарський журналіст додав, що всі ці тіла на вулицях Бучі, які ми знімали, – це манекени».

До слова, стало відомо, що українські фотокореспонденти Владислава та Костянтин Ліберови мають світлини останніх хвилин життя Героя України, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі.

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Теги: війна фронт місто журналіст виставка Україна фотокореспондент машини іноземці росіяни

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