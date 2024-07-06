Черговий сплеск міграції в Україні: НБУ назвав причину

Міграція за кордон у травні-червні активізувалася й кількість мігрантів, станом на 13 червня 2024 року, зросла до 6,6 млн осіб

Наприкінці весни в Україні був зафіксований сплеск переміщення громадян через міжнародні кордони. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Як зазначається, міграція за кордон у травні-червні активізувалася й кількість мігрантів, станом на 13 червня 2024 року, зросла до 6,6 млн осіб.

Регулятор не виключає, що це могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії в країні.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявила, що робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною, тому доведеться запрошувати мігрантів з інших країн.

Елла Лібанова дала прогноз, що у 2033 році в Україні у межах кордонів 1991 року проживатимуть 30-35 млн людей. Але аби населення зберігалося хоча б на рівні 30 млн – Україна щорічно має залучати 300 тис. мігрантів.

На думку Лібанової, Європа дуже зацікавлена в українцях як в робочій силі. Тому очікувати, що європейські країни почнуть масово витісняти українців не варто.

Як повідомлялося, академік і директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова зауважила, що дані про кількість біженців з України дуже відрізняються, аби точно назвати кількість людей, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року. Про це вона розповіла в інтерв'ю.