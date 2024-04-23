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«Метінвест» із 1 травня підвищує зарплати

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Метінвест» із 1 травня підвищує зарплати
Найбільше підвищення отримають співробітники з низькими окладами у межах однієї професії та кваліфікації
фото: metinvestholding.com

Вище рівня інфляції: металургійний холдинг Ахметова оголосив про підвищення зарплат працівникам

Група «Метінвест» із 1 травня цього року підвищить заробітну плату працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Підхід до перегляду зарплат буде диференційованим, а оклади будуть проіндексовані вище за прогнозований рівень інфляції. 

Очікується, що оклади виробничого персоналу зростуть на 5–20%, а за найдефіцитнішими професіями – до 25%. Найбільше підвищення отримають співробітники з низькими окладами у межах однієї професії та кваліфікації. Такий підхід забезпечить внутрішню справедливість в оплаті праці. Підвищення зарплат наразі торкнеться лише виробничого персоналу робітничих професій, та лінійних керівників.

Перегляд окладів для адміністративного й управлінського персоналу, сервісних підприємств та керівної компанії розглядатиметься додатково, якщо буде фінансова можливість. Рішення про підвищення зарплати співробітникам було прийнято, оскільки «Метінвест» зумів перебудувати свою роботу до нових умов після втрати комбінатів у Маріуполі й заводу в Авдіївці.

Крім того, відновлення морського експортного коридору дало змогу дещо збільшити завантаженість підприємств. Проте ринкова ситуація залишається несприятливою: ціни на металургійну продукцію падають, а витрати на логістику зростають, кажуть у компанії.

«В умовах війни та загальної невизначеності люди – наша головна точка опори, а компанія є опорою для співробітників. Попри складну економічну ситуацію, ми вирішили взяти на себе додаткове фінансове навантаження. Ми високо цінуємо внесок нашої команди у загальний результат компанії та маємо намір і надалі утримувати високий рівень соціальної захищеності співробітників», – зазначив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році «Метінвест» запровадив додаткову командну премію для співробітників ремонтних та виробничих підприємств за вирішення завдань з операційних поліпшень. Це дало змогу зосередитися на пошуку резервів для підвищення економічної стійкості «Метінвесту». А працівники в умовах високої інфляції у країні підвищили свої доходи на 15%.

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Теги: економіка бізнес українці Україна професії

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