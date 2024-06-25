«Пішов на фронт, щоб ми жили у вільній Україні». Згадаймо В’ячеслава Савицького

У червні 2022-го чоловіка мобілізували до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо В’ячеслава Савицького.

Солдат В'ячеслав Савицький, позивний Сава, загинув 8 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Білогорівка на Луганщині. Захиснику було 25 років.

В'ячеслав народився 10 лютого 1998 року у селі Купчичі Чернігівської області. Навчався у Спаській школі. У 2020 році закінчив Національний університет «Чернігівська політехніка».

З дитинства захоплювався футболом та вирішив присвятити себе спорту. Останні роки грав за ФК «Кудрівка» на позиції захисника.

У 2022 році разом зі своєю командою став чемпіоном і володарем Кубка Чернігівської області.

У червні 2022-го чоловіка мобілізували до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. В'ячеслав служив навідником у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Виконував бойові завдання на різних напрямках фронту.

У червні 2022-го чоловіка мобілізували до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України фото з відкритих джерел

В'ячеслав Савицький, позивний Сава, загинув 8 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Білогорівка на Луганщині.

«Славік був спокійною та врівноваженою людиною як в житті, так і на футбольному полі. Його поважали одноклубники та друзі. Він любив те, чим займався, і рідну землю, тому пішов на фронт, щоб ми жили у вільній Україні», – розповіла сестра загиблого.

«Ціле життя попереду, якби російські окупанти не напали на Україну, а він мужньо не пішов захищати неньку. Скромний, тихий, але цілеспрямований та бойовий хлопчина, який завжди був готовий прийти на допомогу», – зазначили на сторінці ФК «Кудрівка».

Поховали молодого воїна у рідному селі.

У В'ячеслава залишилися батьки, брат, сестра, інші рідні та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.