Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донецької області – DeepState

Ворог просувається біля Часового Яру

Армія РФ просунулася біля низки населених пунктів Донеччини. Водночас Сили Оборони України відкидають ворога в Глибокому, що на Харківщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки. Сили Оборони України відкидають ворога в Глибокому», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 липня, видно, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у центрі Спірного.