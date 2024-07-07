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Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донецької області – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донецької області – DeepState
ЗСУ у Глибокому відкидають російську армію
фото з відкритих джерел

Ворог просувається біля Часового Яру

Армія РФ просунулася біля низки населених пунктів Донеччини. Водночас Сили Оборони України відкидають ворога в Глибокому, що на Харківщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки. Сили Оборони України відкидають ворога в Глибокому», – йдеться у повідомленні.

Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донецької області – DeepState фото 1

Нагадаємо, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 липня, видно, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у центрі Спірного.

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Теги: окупанти росія росіяни війна Україна ЗСУ Харківщина Донеччина

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