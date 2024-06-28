Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі

Наразі в Німеччині інструктори з 14 країн навчають українських військових керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot і IRIS-T і не лише

Створена в 2022 році військова місія ЄС має на меті до середини листопада 2024 року посилити військові навички для 60 тис. бійців ЗСУ

Більше новобранців ЗСУ зможуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року. Таку заяву зробив в інтерв’ю Reuters німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу, голова створеного Євросоюзом «Командування спеціальної підготовки». Він констатував, що потреба у військах зростає на тлі триваючої війни з Росією.

Наразі в Німеччині інструктори з 14 країн навчають українських військових керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot і IRIS-T, тоді як снайпери, інженери, парамедики та оператори безпілотників навчаються своїм професіям, а ІТ-експерти вчать, як відбиватися від хакерів.

«Оскільки Україна продовжує мобілізацію, ми отримали більше запитів на навчання, зокрема на базову підготовку, яка в основному проводиться Великою Британією», – сказав Марлоу.

За його словами, це, ймовірно, вплине на колективну підготовку – із залученням цілих рот або батальйонів – яка досі проводилася в Німеччині і яка йде вслід за базовою підготовкою.

Зважаючи на те, що йде вже 27-й місяць війни, Україна опинилась під тиском, оскільки потреби в військовослужбовцях ростуть, а добровольців записується все менше.

За його словами, Київ прагне проводити більшу частину навчання самостійно, щоб спростити матеріально-технічне забезпечення та дати змогу військам бути доступними на полі бою в короткі терміни. Щодо країн, які допомагають Києву в цьому питанні, то певні навчання для українських військових проводить ще Іспанія, а також Польща.

Очолюване Андреасом Марлоу Командування спеціальної підготовки (STC) є частиною військової місії Європейського Союзу, створеної у 2022 році, щоб до середини листопада 2024 року навчити близько 60 000 українських військовослужбовців різним навичкам.

Нагадаємо, нещодавно в Німеччині створили спецвідділ для протидії дезінформації Кремля.