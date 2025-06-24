Єдиний в РФ завод авіаційної електроніки припинив роботу

Уряд РФ встановив занижені ціни на продукцію «Оптрон-Ставрополь» та змусив його тривалий час працювати у збиток

Підприємство «Оптрон-Ставрополь» наразі перебуває на межі банкрутства

У Росії зупинило роботу єдине в країні підприємство, яке мало забезпечувати напівпровідниками військові літаки та пасажирські лайнери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Підприємство «Оптрон-Ставрополь» наразі перебуває на межі банкрутства через величезні збитки, яких зазнало, виконуючи державне оборонне замовлення. Через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість рахунки компанії арештовано», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри те, що «Оптрон-Ставрополь» – це єдиний постачальник мікроелектроніки для літаків у РФ. А російський уряд встановив занижені ціни на продукцію підприємства та змусив його тривалий час працювати у збиток.

«Хоч російська пропаганда й заявляє про постійне нарощування виробництва підприємствами ВПК, насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України РФ змушена економити бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях. Тривалі витрати на війну продовжують підривати російську економіку, що позначається навіть на роботі унікальних для РФ оборонних підприємств», – додали в Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок західних санкцій у Росії зупиняє роботу Новотроїцький завод хромових сполук, розташований у Оренбурзькій області. У січні цього року Новотроїцький завод потрапив до санкційного списку США. Це підприємство є одним з найбільших у РФ постачальників хрому та хромових сполук, критично важливих для виробництва артилерійських стволів, тому його зупинка дасться взнаки російській «оборонці».