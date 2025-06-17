«Як на пороховій бочці!»: німці протестують проти заводу з виробництва боєприпасів

На заводі у місті Люббен будуть випускатися компоненти для боєприпасів, що не влаштовує місцевих мешканців

Жителі міста Люббен у Німеччині зібрали понад 1,6 тис. підписів проти відновлення виробництва на місцевому підприємстві компонентів для боєприпасів. Про це пише «Главком» із посиланням на Welt.

Один із мешканців міста, який виступив ініціатором протестів з метою перешкодити планам оборонного концерну, заявив: «Ми відчуваємо, ніби сидимо на пороховій бочці!».

Ще у квітні городяни сформували ініціативну групу «Наш Люббен», організувавши збір підписів проти запуску військового провадження. Петицію, яка звертає увагу на ризики перетворення провінційного містечка на законну мету для російських ударів у разі ескалації напруженості, підписали загалом понад 1,6 тис. жителів. Автори документа закликали до експлуатації підприємства «виключно з цивільною та мирною метою», а саме до використання раніше законсервованих потужностей для переробки сміття. Саме про таке призначення заводу йшлося до того, як інтерес до виробництва у Люббені висловив один із провідних оборонних концернів ФРН.

Однак влада містечка, хоч і поставилася з розумінням до занепокоєнь жителів, закликала городян до «прагматизму».

«Я вважаю, що нам потрібен прагматизм. Йдеться не про війну чи мир, а про замовлення від федерального уряду, щоб наше підприємство також брало участь у виробництві боєприпасів», – стверджував бургомістр, представник Християнсько-демократичного союзу Єнс Ріхтер.

На заклики до прагматизму громадяни відповіли банером «Ні війні!», вивісивши його на одній із вулиць міста.

Очікується, що на підприємстві будуть випускатися компоненти для боєприпасів, які потім скеровуватимуться на інші заводи.

«Відновлення виробництва боєприпасів пов'язане із ситуацією у світі. На мій погляд, Німеччина має щось зробити», – прокоментував новини про запуск директор заводу.

Цікаво, що підприємство було засноване в 1944 році для виробництва морських мін для потреб нацистської Німеччини.

Нагадаємо, у столиці Німеччини напали на громадянина України. Імовірно, приводом для цього стало те, що той розмовляв українською, про це повідомила поліція Берліна. Попередньо, напад стався в одному з парків у районі Шарлоттенбург-Норд уранці 14 червня. Потерпілим виявився 51-річний громадянин України. Його шпиталізували з ножовим пораненням у живіт.