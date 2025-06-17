Мільярди для захисників: Фонд гарантування вкладів поповнив бюджет на військові потреби

Кошти будуть направлені на пріоритетні потреби країни, зокрема для сектору безпеки та оборони

Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 7,9 млрд грн: кошти спрямують на оборону

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за результатами 2024 року перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн. Ці кошти будуть направлені на пріоритетні потреби країни, зокрема для сектору безпеки та оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФГВФО.

Після повномасштабного вторгнення Росії, у квітні 2022 року, за ініціативи Президента України було ухвалено Закон №2180-IX. Цей закон передбачив 100% гарантування вкладів фізичних осіб на період воєнного стану та три місяці після його завершення.

«В умовах воєнного стану Уряд України спрямовує всі власні доходи на фінансування сектору безпеки і оборони, що дозволяє забезпечувати Збройні сили всім необхідним для ефективного опору агресії РФ. Перерахування Фондом гарантування вкладів 7,9 млрд грн до державного бюджету є суттєвим джерелом фінансової підтримки пріоритетних потреб країни. Водночас системна робота Фонду, як складової фінансової системи України, сприяє стійкості банківського сектору та зміцненню довіри громадян до банків під час війни», – зазначив заступник Міністра фінансів України Юрій Драганчук.

Директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай пояснила, що джерелами надходжень до Фонду є регулярні внески від банків-учасників, доходи від інвестицій у державні цінні папери та кошти від управління і продажу активів ліквідованих банків.

«Якщо акумульована ФГВФО сума перевищує цільовий показник, надлишок коштів ми перераховуємо Міністерству фінансів. Розрахунки за Договором не припинялись жодного року. За результатами роботи у 2024-му Фонд переказав 7,9 млрд грн. Це наш внесок у підтримку економіки, в обороноздатність країни», – наголосила вона.

Співпраця державних інституцій та банківського сектору дозволила зберегти стабільність фінансової системи під час воєнного стану, що сприяло збільшенню суми вкладів українців у банках до 1,43 трлн грн та дозволило Фонду накопичити кошти для перерахунку до держбюджету.

Нагадаємо, понад 3,4 млн українців отримали у квітні 445 млн грн кешбеку. Ця виплата – новий рекорд після 443 млн грн у березні. Загалом від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави.