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Велика Британія перекидає винищувачі на Близький Схід

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Велика Британія перекидає винищувачі на Близький Схід
Велика Британія перекидає винищувачі на Близький Схід для забезпечення підтримки у разі непередбачуваних подій
фото з відкритих джерел

Підготовка до розгортання почалася ще в п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні погіршується

Велика Британія перекидає додаткові військові сили, зокрема винищувачі, на Близький Схід для надання підтримки в регіоні. Про це заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Ми перекидаємо сили до регіону, включно з винищувачами, – це для забезпечення підтримки у разі непередбачуваних подій», – сказав Стармер.

Британія вже має свої винищувачі на Близькому Сході у межах операцій проти загроз в Іраку та Сирії.

За словами речника британського прем'єра, підготовка до розгортання почалася ще в п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні погіршується.

Окрім того, з британських баз було відправлено додаткові літаки-заправники, а також буде перекинуто ще більше винищувачів, додали в уряді.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід. 

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». 

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

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Теги: міністр Ізраїль військові Велика Британія Кір Стармер Іран

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