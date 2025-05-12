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Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч значно зросли

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч значно зросли
Надходження зросли на 24,4 млрд грн
фото: flickr.com

Найбільше коштів надійшло за рахунок податку на доходи фізичних осіб

За чотири місяці 2025 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,5% порівняно з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Державної податкової служби Руслана Кравченка.

За січень – квітень місцеві бюджети отримали понад 156,3 млрд грн, що на 24,4 млрд грн більше, ніж торік.

Основні джерела наповнення бюджетів:

  • податок на доходи фізичних осіб – майже 87,7 млрд грн (+21 % до січня – квітня 2024 року), 
  • єдиний податок – 28,6 млрд грн (+14,6 %), 
  • податок на майно – майже 18,2 млрд грн (+14,5 %),
  • податок на прибуток підприємств – 11,8 млрд грн (+12,1 %), 
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 809,3 млн грн (+61,2 %),
  • туристичний збір – 99,1 млн грн (+35,4 %).

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

У січні-березні 2024 року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд грн. Найбільші надходження у 2025 році зафіксовано від платників податків з Києва – 11,3 млрд грн, Дніпропетровської області – 3,9 млрд грн, Львівської області – 2,5 млрд грн та Харківської області – 2,2 млрд грн.

Як повідомлялося, цього року громадяни України задекларували дохід у розмірі 88,2 млрд грн. Державна податкова служба повідомила, що така сума на 59% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

До слова, протягом 2020-2022 років українці отримали $111 млн на платформі OnlyFans. Податковій відомо про 5435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7036 облікових записів.

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Теги: Державна податкова служба бюджет податки

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