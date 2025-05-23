Захисник Маріуполя очолив Топ-100 українців за версією відомого журналу

Збірний образ оборонців: захисник Маріуполя посів 1 місце в списку Топ-100 українців

Редакція видання NV обрала 100 українців, чиїми досягненнями пишається наша країна. Перелік розподілено на шість категорій: «Військові та волонтери», «Суспільство», «Державні діячі», «Культура», «Бізнес» та «Спорт». Перше ж місце у списку віддали узагальненому образу захисника: цю нагороду отримав оборонець Маріуполя, морський піхотинець Роман Городенський – як особливу відзнаку за мужність, незламність і військову службу Україні.

«Ми подумали, що буде правильно, якщо першим номером списку буде саме український солдат, збірний образ Сил Оборони. Сотні тисяч українців боронять зараз країну – на землі, в небі, на воді», – каже головний редактор NV Віталій Сич.

Роману було лише двадцять, коли він прийняв бій на околицях Маріуполя. Боєць тримав оборону на ММК імені Ілліча, пережив полон, ампутацію ноги й руки. У полоні втратив 40 кілограмів, але не втратив головного – віри в Україну. Переніс 47 операцій і знову повернувся до лав морської піхоти, щоб допомагати поверненню своїх колег із полону. Його реабілітацією після полону займався проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі», а нагороду воїну вручила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

«Роман – це уособлення незламності та подвигу тисяч українців. Саме такі, як Роман, будують наше майбутнє: сьогодні тримають фронт, а завтра триматимуть державу, відновлюватимуть її та підійматимуть економіку», – сказала під час нагородження Тетяна Петрук.

«Метінвест» не вперше підтримує рейтинг NV, адже в компанії розуміють, наскільки важливо зараз відзначити українців, про яких має знати весь світ.

«Щодня ми шукаємо рішення, ресурси, можливості, щоб допомогти, підтримати, підставити плече. Сьогодні «Метінвест» – один із найбільших донорів ЗСУ, провідний виробник сталі для оборони й найбільший платник податків у галузі. Але все це – не про цифри. Це про людей, які працюють на перемогу. Найбільша цінність для країни й будь-якої компанії – це саме люди. Їхня витримка, відвага, віра. І мені близька ідея цього випуску журналу, присвяченого ста українцям, які змінюють країну на краще», – відзначив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Також до рейтингу NV потрапили президент України Володимир Зеленський, волонтер Сергій Притула, військовий журналіст Юрій Бутусов, письменник Сергій Жадан, тенісистка Еліна Світоліна та інші видатні українці.

15 травня в Києві відбувся спеціальний захід «Великий вечір з NV», в рамках якого видання відзначило 100 людей, що рухають країну вперед фото: Сергій Канциренко/NV

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму. Також компанія отримала відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить «Метінвест» лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.