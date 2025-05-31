Сухопутні війська звітуватимуть перед українцями про роботу ТЦК: з'явилися перші дані

Згідно з даними за травень, 89% усіх повідомлень (233 випадки), що стосувалися діяльності ТЦК, не підтвердилися

Командування Сухопутних військ України оголосило про початок відкритого звітування перед громадськістю щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У відомстві підкреслили, що процес перезавантаження ТЦК та СП уже діє й приносить результати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сухопутних військ ЗСУ.

У командуванні наголосили, що лише відкритість, прозора звітність і чесність здатні протистояти масштабній російській пропагандистській машині, яка не шкодує ресурсів на інформаційні атаки.

«Ми разом з оперативними командуваннями «Північ», «Південь», «Захід» та «Схід» впроваджуємо системний підхід до збору та оприлюднення результатів перевірок. Громадськість отримає достовірну інформацію про порушення, хід розслідувань та покарання всіх осіб, які знехтували службовими обов’язками або порушили закон», – заявили в Сухопутних військах.

Згідно з даними за травень, 89% усіх повідомлень (233 випадки), що стосувалися діяльності ТЦК, не підтвердилися. Ці випадки виявилися фейками, перебільшеннями, маніпулятивними матеріалами або навмисними вкидами, що є частиною ворожих інформаційно-психологічних операцій.

Водночас 30 інцидентів, тобто 11% від загальної кількості, мали реальні підстави. Усі вони були розслідувані, за результатами ухвалено відповідні рішення.

За наслідками перевірок працівників ТЦК:

4 особи тимчасово усунули від виконання обов’язків;

2 співробітників звільнено з посад;

11 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності;

по 27 інцидентах тривають службові розслідування.

Слід зауважити, що стосовно окремих подій може проводитися кілька розслідувань одночасно. У Командуванні Сухопутних військ наголосили на обов’язковості суворого дотримання законів України з боку особового складу. Усі, хто вчиняє порушення, повинні бути справедливо покарані.

Водночас військові закликали громадян і представників ЗМІ уважно перевіряти джерела інформації, аби не стати несвідомими учасниками ворожих кампаній, спрямованих на дискредитацію процесу мобілізації в Україні.

Раніше ми писали, що командування Сухопутних військ ЗСУ розробило список правил діалогу і поведінки для військовослужбовців ТЦК і СП під час проведення мобілізаційних заходів. Як інформує «Главком», видання NV ознайомилося зі змістом керівництва і опублікувало витяги з нього.

Зазначається, що правила будуть видані у форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку, а потім розповсюдять у всіх ТЦК і СП країни.