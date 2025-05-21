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РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон – CNN

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон – CNN
В Україні відкрито 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Спеціальний доповідач ООН Морріс Тідболл-Бінц: Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу

У перехоплених радіопереговорах та записах з безпілотників зафіксовані накази російських військових, ймовірно, вбивати українських захисників, які здаються в полон. Про це повідомляє CNN з посиланням на записи, отримані від співробітника української розвідки, пише «Главком».

Як зазначає видання, радіозв'язок, перехоплений Україною, схоже, відповідає за часом відеозапису з дрона, на якому видно ймовірну страту російськими солдатами у східній Запорізькій області України минулого листопада. На відео видно шістьох солдатів, що лежать обличчям донизу на землі, причому щонайменше двох стріляють упритул, а ще одного відводять.

Провідний слідчий ООН та представник західної розвідки повідомили виданню, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт назвав такі інциденти «серйозними порушеннями» міжнародного права, додавши, що, на його думку, така поведінка може бути санкціонована лише найвищою владою Росії.

«Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду Президента», – зазначив Тідболл-Бінц.

Російські чиновники раніше заперечували, що їхні солдати скоїли воєнні злочини, та наполягали на тому, що РФ ставиться до військовополонених відповідно до міжнародного права.

Представник західної розвідки повідомив виданню, який переглянув аудіофайли перехоплень, визнав їх «автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам». Він сказав, що очевидно, що «солдат отримав наказ стратити українських солдатів, які здалися».

Він заявив, що вивчає аналогічні матеріали з інших справ, що підтверджують наявність дозволу російського командування вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі.

У СБУ зазначили, що російські солдати зі складу «Штурмового підрозділу» 394-го мотострілецького полку (127-ї мотострілецької дивізії) РФ були причетні до нападу у листопаді. Українська спецслужба заявила, що пов’язала той самий підрозділ і з іншою імовірною стратою в тому ж районі – обезголовленням полоненого українського солдата. Правоохоронці заочно висунули звинувачення командирам з цього підрозділу.

За даними української генпрокуратури, станом на 5 травня відкрито 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. Прокурори зазначають, що кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає: у 2022 році було вісім справ, у яких фігурували 57 солдатів, у 2023 році – вісім справ, у яких фігурували 11 солдатів, у 2024 році – 39 справ, у яких фігурували 149 солдатів, і вже цього року – 20 справ, у яких фігурував 51 солдат.

За словами Юрія Бєлоусова, керівника відділу воєнних злочинів Генеральної прокуратури України, зростання пов’язане із «вказівками, наданими вищим керівництвом Російської Федерації, як політичним, так і військовим. Ми ще не бачили письмового наказу, але мали кілька прикладів усних наказів».

Бєлоусов нагадав, що Путін у березні заявив, що з українськими солдатами, захопленими в Курській області Росії, слід поводитися як з терористами. 

«Усім відомо, як Путін ставиться до людей, яких він називає терористами. Тож для нас це майже синонім страти», – сказав він.

А керівник секретаріату Координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко сказав, що іншим можливим поясненням убивств є те, що російські військові хотіли уникнути логістичних питань захоплення та керування полоненими.

Співробітник української розвідки поділився стенограмою радіопереговорів, у яких зазначається, що їх перехопили о 12:05 за місцевим часом, під час штурму українських позицій, і вони тривали до 12:31, коли через український дрон командри РФ дав наказ відступати.

На цих перехопленнях чути, як російський командир вимагає знайти командира і шість разів віддаає накази про вбивства. 

Згідно з часовими кодами на відео, відеозапис з дрона, отриманий виданням, охоплює лише період з 12:27 до 12:30, але, схоже, існує чіткий зв'язок між командами, записаними в передачах, і тим, що відбувається на землі на записі з дрона.

Українські чиновники та міжнародні експерти стверджують, що вбивство українських військовослужбовців, що здавалися в полон, є частиною спланованої російської політики. Цей інцидент, схоже, є одним із перших випадків, коли перехоплені радіопередачі пов'язують із записом ймовірної страти, знятим безпілотником.

За словами українських посадовців, імовірні страти підживлюються культурною ненавистю Росії до їхніх опонентів, і також мають на меті психологічний вплив. 

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо розстрілу беззбройного українського військового у Волноваському районі Донецької області. 

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Теги: росія полон військові Україна

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