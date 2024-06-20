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Мінекономіки повідомило, завдяки чому зріс ВВП України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мінекономіки повідомило, завдяки чому зріс ВВП України
За січень-травень зростання ВВП становить на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року
колаж: banker.ua

Юлія Свириденко: «Зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги»

У травні цього року Внутрішній валовий продукт України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У підсумку за січень-травень зростання ВВП оцінили на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що зростання ВВП продовжилось завдяки «високим темпам експорту в умовах стабільної роботи українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури».

«Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Разом з тим, серед негативних факторів маємо значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру», – додала Свириденко.

У Мінекономіки відзначили, що металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період з початку війни. Також зростало виробництво соняшникової олії. 

За попередніми оцінками, зростання ВВП у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% [±1%]. У підсумку за січень-квітень 2024 р. зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року, 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – один із найважливіших показників розвитку економіки, який висвітлює підсумок виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів (людей) у галузі матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями (людьми) для кінцевого використання. 

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки оцінює зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у квітні 2024 року на рівні 4,3%, що дещо менше, ніж у березні (4,6%).

Теги: ВВП економіка Мінекономіки

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