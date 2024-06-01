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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Підвищення тарифів. Це крок у правильному напрямку

glavcom.ua
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З такими смішними тарифами ніхто не збирався економити електрику
фото: Depositphotos

«Чим ближчі тарифи до ринкового рівня, тим більше у суспільства стимулів довбати владу і не спускати крадіжки»

Уряд майже вдвічі підняв тарифи для населення. І вони досі залишаються найнижчими в Європі. І досі у нас електроенергія для населення коштує дешевше ніж в Молдові. І досі лишаються різні ціни, для промисловості і населення.

Ціна досі не ринкова.

Але це крок у вірному напрямку.

Що було до цього? Ціна для населення перекривала виключно доставку електроенергії. Часта виробників в тарифі була рівна «нулю». Тобто державні компанії виробляли електроенергію, віддавали її в мережу і нічого за це не отримували. Де-факто.

І так, саме державні компанії. Як ви думаєте, хто за це платив?

Умовному Ахмєтову плювати з високої дзвіниці на те, скільки платить населення. Його хвилюють ціни на ринку для промисловості. Бо саме так формується тариф, по якому ДТЕК продаж електроенергію в систему. А от тарифи для населення були важливі для державних компаній.

А тут ще трапились російські атаки на генерацію. В тому числі державні ТЕЦ і ГЕС. Які треба відновлювати. І на це треба гроші.

Не кажучи вже про те, що з такими смішними тарифами ніхто не збирався економити електрику. Всі заклики економити лишились без відповіді. Така вже людська натура. А дефіцит в системі нікуди не подінеться найближчі кілька років. Вища ціна має призвести до скорочення споживання. Так працює економіка.

І так, дефіцит справжній. Ніякого експорту зараз немає, щоб про це не писали в чатіках ОСББ чи не розповідали таксисти. Експорт був, коли в системі був профіцит. Але з російськими атаками він зник. Прийшов дефіцит. І імпорт на всю потужність разом із ним. Імпорт з ЄС, до речі. Де вартість електроенергії набагато вища.

Звісно, якщо ви проспали російські атаки, то вам можна позаздрити. У вас чудовий сон. І ви третій рік війни можете ігнорувати факт самої війни. Але це не змінить дефіцит. І не змінювало ситуацію з браком коштів у державних компаній.

І так, звісно там є корупція. Але це не змінює ситуації, що для ремонту потрібні гроші. І що тариф має бути ринковим. І що система має працювати. Бо можна скільки завгодно казати, що поки в державних компаніях є корупція, то не можна підвищувати тариф. Але тоді в один день ви опинитесь у темряві, але з низькими тарифами. І принциповою позицією. Правильний метод – ринкові тарифи і тиск на владу, щоб вона боролася з корупцією. І чим ближчі тарифи до ринкового рівня, тим більше у суспільства стимулів довбати владу і не спускати крадіжки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка тарифи експорт гроші імпорт електроенергія корупція населення

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