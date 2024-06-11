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Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
За даними НБУ, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилось
фото з відкритих джерел

Заступник генерального прокурора Вербицький розказав про найпоширенішу схему «чорного» експорту зерна

Аби зменшити нелегальний експорт зерна, в Офісі генерального прокурора діє міжвідомча група з питань протидії кримінальним порушенням на ринку зерна. Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький в ефірі Єдиних новин.

Разом з тим, за його словами, одна з найпоширеніших схем «чорного» експорту зерна – використання фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб.

Такі підприємства створюють для продажу зерна, яке придбане за готівку у фермерів здебільшого по заниженій вартості. А після того, як збіжжя залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це страждає українська економіка.

«Наша група працює на упередження, щоб нелегально зерно не виходило з країни. Це по-перше. Ми контролюємо правоохоронні органи, і координуємо їх для того, щоб вони швидко реагували, якщо зерно нелегально купляється за готівку, не сплачуються податки, і за підробними документами намагаються вивезти його за заниженою вартістю», – заявив Вербицький.

За даними НБУ, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилось. На вересень 2023 року цей показник становив $8 млрд. Всього ж станом на червень 2024 року сума неповернення становить лише $3 млрд, надходження в бюджет за останній рік зросли на $1 млрд.

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Теги: Україна зерно експорт бюджет економіка

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