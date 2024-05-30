Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель

Подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних ділянок або на яких працюють як орендарі

Україна компенсуватиме фермерам 80% витрат на вартість розмінування земель

В Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, Україна компенсуватиме фермерам 80% витрат на вартість розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки та почав працювати на них.

Участь у програмі можуть взяти аграрії, землі яких вже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. Такі аграрії вже з 30 травня можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації до Центру гуманітарного розмінування.

Обов'язкові умови для участі у програмі

землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;

факт забруднення ділянок підтверджено Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим операторами протимінної діяльності;

аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора;

фермер немає податкового боргу, його підприємство не перебуває у стадії ліквідації чи банкрутства.

У разі виконання усіх умов, Центр гуманітарного розмінування вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію. Перелік розглядає спеціальна комісія, яка виносить остаточне рішення.

Фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартості, визначеної відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки. Якщо вартість вище, то уряд відшкодує 80% вартості, розрахованої з урахуванням методологічних рекомендацій.

Хто може подавати заявки

Подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони можуть це зробити через Державний аграрний реєстр. Після цього їх заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери у системі Prozorro.

Участь тендерах зможуть взяти всі охочі сертифіковані оператори протимінної діяльності, які визначатимуть вартість розмінування на відкритих торгах у системі.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, Україна планує залучити до розмінування більше жінок – у цьому нашій країні допоможе Канада, яка візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності за участю жінок.

До слова, Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.