Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель
Подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних ділянок або на яких працюють як орендарі
фото з відкритих джерел

Україна компенсуватиме фермерам 80% витрат на вартість розмінування земель

В Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, Україна компенсуватиме фермерам 80% витрат на вартість розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки та почав працювати на них.

Участь у програмі можуть взяти аграрії, землі яких вже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. Такі аграрії вже з 30 травня можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації до Центру гуманітарного розмінування.

Обов'язкові умови для участі у програмі

  • землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;
  • факт забруднення ділянок підтверджено Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим операторами протимінної діяльності;
  • аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора;
  • фермер немає податкового боргу, його підприємство не перебуває у стадії ліквідації чи банкрутства.

У разі виконання усіх умов, Центр гуманітарного розмінування вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію. Перелік розглядає спеціальна комісія, яка виносить остаточне рішення.

Фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартості, визначеної відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки. Якщо вартість вище, то уряд відшкодує 80% вартості, розрахованої з урахуванням методологічних рекомендацій.

Хто може подавати заявки

Подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони можуть це зробити через Державний аграрний реєстр. Після цього їх заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери у системі Prozorro.

Участь тендерах зможуть взяти всі охочі сертифіковані оператори протимінної діяльності, які визначатимуть вартість розмінування на відкритих торгах у системі.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, Україна планує залучити до розмінування більше жінок – у цьому нашій країні допоможе Канада, яка візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності за участю жінок.

До слова, Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Читайте також: Україна – найзамінованіша країна у світі – ООН
Теги: аграрії фермер розмінування Мінекономіки компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці, купуючи вітчизняні товари, матимуть змогу повернути частину витрачених коштів на свою картку
Мінекономіки повідомило, коли запрацює кешбек на українські товари
28 травня, 12:19
Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з інших країн, з якими вони не можуть конкурувати
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
27 травня, 14:49
Зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії
Залучення активів РФ для допомоги Україні: міністри G7 збираються на зустріч
23 травня, 09:06
Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особи злочинців
Ошукали українських фермерів на 2,5 млн грн: поліція викрила шахраїв
22 травня, 19:58
Мітинг тих, хто вижив через заражену кров, та рідних потерпілих, перед фінальним звітом розслідування
Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.
21 травня, 14:44
За словами посла, переговори між Україною та Польщею тривають на всіх рівнях
Польща призупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів? Посол зробив заяву
13 травня, 18:00
Суд визначив суму відшкодування Маріупольській міськраді у 14 млн євро
Маріупольська міськрада виграла позов проти Росії
6 травня, 19:26
У наступні 12 місяців очікується помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні
Ситуація в економіці України. ВВП зростає, бізнес отримує підтримку
2 травня, 13:13
Середній рівень залучення жінок серед усіх операторів сягає близько 30%
Україна планує залучити більше жінок до розмінування
1 травня, 09:13

Особисті фінанси

Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель
Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель
Ягідний сезон в Україні: експерти спрогнозували, що буде з цінами та урожаєм
Ягідний сезон в Україні: експерти спрогнозували, що буде з цінами та урожаєм
Українцям платитимуть за повернення додому? Що пропонує комітет ПАРЄ
Українцям платитимуть за повернення додому? Що пропонує комітет ПАРЄ
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
Сім’ї, які евакуюються з Харківщини та Сумщини, можуть отримати одноразову виплату
Сім’ї, які евакуюються з Харківщини та Сумщини, можуть отримати одноразову виплату
Обмеження переказів з картки на картку: голова Нацбанку пояснив, для чого їх запроваджують
Обмеження переказів з картки на картку: голова Нацбанку пояснив, для чого їх запроваджують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
19K
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
18K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
13K
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
12K
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
5997
Іво Бобул радісно обійняв Ірину Фаріон. Що сталося?

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua