Очільниця Мінекономіки пояснила, чого Україна очікує від саміту НАТО

Україна разом з партнерами готує спеціальну заяву Ради Україна-НАТО

Україна на саміті НАТО очікує ухвалення західними партнерами стратегічних рішень щодо протиповітряної та протиракетної оборони нашої країни. Про це заявила віцепрем'єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

«Ми достатньо інтенсивно готуємось до саміту НАТО. День тому я мала засідання Ради Україна-НАТО, на якому я представила наші очікування від саміту НАТО. Ми також готуємо двостороннє рішення, спеціальну заяву Ради Україна-НАТО», – сказала Стефанішина.

За словами міністра, президент Володимир Зеленський не просто запрошений на саміт НАТО у Вашингтоні, а в межах саміту буде проведено засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів країн.

«Ми окремо наголошуємо, що саміт має стати майданчиком для ухвалення стратегічних рішень щодо протиповітряної та протиракетної оборони України. Відбуваються відповідні консультації. Ми тестуємо Альянс на спроможність скоординувати свої зусилля та закрити небо України чи через двосторонні рішення, чи через більш комплексні рішення», – зазначила міністр.

Нагадаємо, американські політики наразі проти запрошення України до НАТО, так як під час передвиборчої компанії в Штатах таке рішення може стати заполітизованим.

До слова, Україна провела всі необхідні реформи і наразі «за крок до запрошення» в НАТО. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україну запросять стати членом Альянсу на саміті НАТО в липні. Про це Шмигаль сказав у прямому ефірі Rosemary Barton, повідомляє CBC.

Як повідомлялося, НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.