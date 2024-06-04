Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня

Англійську мову закріплено як одну з мов міжнародного спілкування в Україні

Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні, Кабмін продовжив відстрочки від мобілізації, польські фермери заброкували рух вантажівок на кордоні. «Главком» склав добірку новин 4 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні

Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів. Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Народні обранці також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів. За це рішення проголосували 226 нардепів.

Уряд продовжив на три місяці дію відстрочок від мобілізації

Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Йдеться про працівників, які отримали «бронь» від Міністерства економіки. Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що постанова стосується бронювання в межах відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Польські протестувальники заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Представники місцевих фермерських господарств Польщі заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Як зазначила Держприкордонслужба, протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. «На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. «Рада все ж таки підтримала у першому читанні альтернативний №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. За основу саме альтернативний – 227. Там теж норма про газ прописана інакше (менше акциз)», – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива. У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Уряд продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном

Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном. «Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном», – повідомляє пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.