Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
фото з відкритих джерел

Англійську мову закріплено як одну з мов міжнародного спілкування в Україні 

Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні, Кабмін продовжив відстрочки від мобілізації, польські фермери заброкували рух вантажівок на кордоні. «Главком» склав добірку новин 4 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні

Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів. Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Народні обранці також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів. За це рішення проголосували 226 нардепів.

Уряд продовжив на три місяці дію відстрочок від мобілізації

Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Йдеться про працівників, які отримали «бронь» від Міністерства економіки. Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що постанова стосується бронювання в межах відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Польські протестувальники заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Представники місцевих фермерських господарств Польщі заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Як зазначила Держприкордонслужба, протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. «На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. «Рада все ж таки підтримала у першому читанні альтернативний №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. За основу саме альтернативний – 227. Там теж норма про газ прописана інакше (менше акциз)», –  повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива. У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Уряд продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном

Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном. «Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном», – повідомляє пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

Читайте також:

Теги: Кабмін пальне Укренерго тютюнові вироби закон бензин акциз Мінекономіки Міноборони Держприкордонслужба Верховна Рада законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку 2022 року до квітня 2024 року у сесійній залі Верховної Ради народні депутати працювали понад 336 годин
Світовий рекорд. Як працює Верховна Рада під час війни Парламент
7 травня, 10:17
Адвокатам, які пішли на фронт, приготуватися! Час зректися професії?
Адвокатам, які пішли на фронт, приготуватися! Час зректися професії? Війна і право
24 травня, 12:48
Наразі воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть до 13 травня 2024 року
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
6 травня, 16:01
Загибель людини внаслідок неналежного утримання укриття каратиметься позбавленням волі на строк до 8 років
За неналежне утримання укриттів саджатимуть у в'язницю: подробиці законопроєкту
22 травня, 18:27
Демі Мур і Шер під час спільної фотосесії перед гала-концертом amfAR «Кіно проти СНІДу»
Акторка Демі Мур привселюдно вилаяла глядача (відео)
24 травня, 10:07
«Економічна безпека України важлива так само, як і зведення з військових полів»
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
Мобілізація жінок в Україні з 18 травня залишиться добровільною
Посилення мобілізації: кому з жінок потрібно піти у військкомат після 18 травня
18 травня, 18:51
Залишена на закритих гірських маршрутах їжа стає причиною збільшення випадків появи диких звірів
Прикордонники попередили про небезпеку на гірських маршрутах поблизу Румунії (фото)
19 травня, 13:19
«Укренерго» не планує обмежень споживання електроенергії
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня
25 травня, 21:30

Події в Україні

Повітряна тривога тривала пів години
Повітряна тривога тривала пів години
Хакери розіслали від імені Донецької ОДА фейкові запрошення на саміт миру
Хакери розіслали від імені Донецької ОДА фейкові запрошення на саміт миру
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку
Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку
У церковних лавках УПЦ МП виявлено партію антиукраїнської літератури
У церковних лавках УПЦ МП виявлено партію антиукраїнської літератури
Англійська у садочках, надбавки для держслужбовців. Що передбачає новий закон №9432
Англійська у садочках, надбавки для держслужбовців. Що передбачає новий закон №9432

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
25K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
14K
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
13K
Китай ставить Кремль на коліна
12K
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
8347
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua