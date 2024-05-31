Україна вперше домовилася з МВФ щодо отримання четвертого траншу в одній програмі

Україна отримає $2,2 млрд, після затвердження Виконавчою радою МВФ

Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості — це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни», – йдеться у повідомленні.



За словами прем’єр-міністра, Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Також додав, що Україна отримає $2,2 млрд, після затвердження Виконавчою радою МВФ.



«Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі та направляти наші внутрішні ресурси на оборону країни», – зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, що Україні потрібно $42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти РФ.