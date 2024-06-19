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Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Наталка Цмоць також наголосила, що ключовими умовами для переговорів з Росією країни Групи Семи вважають гарантії поваги Росією територіальної цілісності України та виведення російських військ з української території
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму, який традиційно збирає іноземних та українських спікерів

У війні на виснаження, яка ведеться Росією в Україні, важливе значення має підтримка країнами Групи Семи української економіки. Про це заявила Посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Удари по енергетичній інфраструктурі робляться з метою дестабілізації економіки України. І наша підтримка України має означати підтримку української економіки, її стабілізацію і зростання. І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо», – зазначила Посол.

«Звичайно, перед нами дуже багато роботи, але якщо ми починаємо з позиції міжнародної єдності, то це правильний початок для того, щоб ізолювати Росію і її союзників», – підкреслила вона.

Наталка Цмоць також наголосила, що ключовими умовами для переговорів з Росією країни Групи Семи вважають гарантії поваги Росією територіальної цілісності України та виведення російських військ з української території.

«Важливо, що ми бачимо єдність не тільки в межах країн Групи Семи, а вона поширюється і за її межі. І чим більше країн будуть об’єднані умовами для початку переговорів, тим сильнішою буде ця позиція», – зазначила Посол.

Нагадаємо, 19 червня Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

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Теги: Канада посол економіка

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