«Мені не соромно». Ображений Вітренко прокоментував свою поразку

Вітренко про посаду міністра енергетики: «Я чесно спробував»

У четвер, 28 січня, Верховна Рада не проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром України – міністром енергетики. Політик прокоментував свою поразку в мережі Facebook.

За словами Вітренка, його попросити висунути свою кандидатуру на посаду, хоча в нього були зовсім інші особисті плани.

«Я розумів глибину проблем і відсутність рішень, які би всіх задовольняли. Я усвідомлював політичні ризики. Я розумів, скільки бруду на мене виллється. Але я розумів відповідальність перед країною. Якщо без пафосу, я просто розумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився обійняти таку відповідальну посаду й допомогти країні в такий складний для неї час», – написав він.

За словами Вітренка, йому не соромно звітувати за те, що він зміг зробити за місяц, водночас із дуже обмеженими повноваженнями. Він також додав, що отримав дуже цінний досвід урядовця.

У четвер, 28 січня, Верховна Рада не проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики. За його кандидатуру проголосувало 204 народні депутати з 226 необхідних.

Раніше Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні. Водночас Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.