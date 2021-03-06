Сьогодні набрав чинності закон про повернення широких повноважень виконувачам обов’язків міністрів

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення

Вчора закон був опублікований у виданні «Голос України»

Закон про повернення широких повноважень виконувачам обов’язків міністрів сьогодні набрав чинності. Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський.

Закон вчора був опублікований у виданні «Голос України».

Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

Тепер в.о. міністра зможуть приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Крім того, їм повернули наступні повноваження:

керівництво діяльністю міністерства,

затвердження планів роботи міністерства, звітів,

внесення прем’єр-міністру пропозицій щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,

затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,

скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов’язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

На початку лютого Рада схвалила цей закон в першому читанні. Він також передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців.

Нагадаємо, що 14 лютого в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Рішення повинен приймати Кабінет міністрів. Він зазначив, що не може «просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться».

Так, раніше Рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

У парламенті тепер можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністр.

Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.

Також зазначимо, що напередодні Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу».

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