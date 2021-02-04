Верховна Рада втретє спробує призначити Вітренка віцепрем’єром

«Слуга народу» визнала, що силами лише своєї фракції підтримати призначення Вітренка не вийде

Питання призначення Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики виноситиметься втретє на розгляд Верховної Ради.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«На початку пленарного тижня обов'язково є фракція... причина збирати фракцію, це кадрові питання. Тому що ми зрозуміли на прикладі першого призначення Юрія Вітренка, їх уже два було, там ще й наступне буде...», – сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що за підсумками двох голосувань стало зрозуміло, що силами однієї лише фракції «Слуга народу» підтримати таке призначення не виходить.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики. За його кандидатуру проголосувало 204 народні депутати з 226 необхідних.

Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

Раніше Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні. Водночас Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

Також Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.



