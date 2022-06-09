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    Новини

    Відпочинок під час війни: як працюватимуть розважальні заклади Одещини

    Відпочинок під час війни: як працюватимуть розважальні заклади Одещини
    фото з відкритих джерел

    В Одесі та Одеській області діє комендантська година з 23:00 до 05:00

    Відкриття курортного сезону в Одеській області офіційно не оголошувалося, але на узбережжі почали працювати різні заклади харчування та розваг. Тож в Одеській ОВА вирішили нагадати правила роботи закладів сфери відпочинку у воєнний стан. Відповідне звернення оприлюднили на сторінці Одеської ОВА у Facebook.

    Згідно з розпорядженням начальника адміністрації Максима Марченка, в Одесі та Одеській області діє комендантська година з 23:00 до 05:00. Тому розважальним закладам заборонено працювати в пізній час.

    «Завершити роботу заклади повинні не пізніше 20:00-22:00, що дозволить безпечно дістатися додому їхнім співробітникам і відпочиваючим. Заборонено проведення дискотек, святкових заходів, концертів, майстер-класів, банкетів і масових заходів з великим скупченням людей», – сказано в повідомленні.

    Заклади повинні надавати тільки послуги сфери відпочинку, куди входить робота ресторанів, басейнів, готелів, надання супутніх оздоровчих послуг.

    Також нагадується, що з 14 травня в регіоні дозволено продаж всіх видів алкогольних напоїв в період з 09:00 до 18:00. Під забороною залишається продаж алкоголю військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань і правоохоронних органів.

    Нагадаємо, у вівторок, 7 червня, близько 4 години ранку в Одесі пролунали вибухи. Також повідомлялося, що ворог продовжує нарощувати озброєння на острові Зміїний

    Теги: росія окупанти війна відпочинок Одещина воєнний стан Україна послуги харчування окупація комендантська година #stoprussia
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    Відпочинок під час війни: як працюватимуть розважальні заклади Одещини