Мінфін розглядає перехід до польської моделі «спрощенки»

У сусідній країні існує диференційована система, яка передбачає більше ставок, залежно від виду діяльності підприємців

Міністерство фінансів України розглядає можливість переходу до нової спрощеної системи оподаткування прикладом польської моделі. Про це заявила заступник міністра фінансів Світлана Воробей під час дискусії щодо Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки, організованої Центром економічної стратегії.

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За словами посадовиці, польська модель передбачає більшу диференціацію ставок залежно від виду діяльності та їхньої витратної складової.

«Ми взяли за основу польську систему оподаткування малого та середнього бізнесу. Саме в Польщі існує диференційована система, там досить багато ставок: від 2% до 20%. Найвищі ставки – це на ті види діяльності, в яких найменша витратна частина», – розповіла вона.

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Воробей зауважила, що мова йде про види діяльності, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або контрактами з ФОП. Вона додала, що наразі існує приблизне уявлення щодо переліку податкових ставок, однак їхнє впровадження не буде моментальним і передбачає переговори з бізнесом.

«Це буде публічний процес, і в основу його буде покладено ті пропозиції, які вже ми маємо сьогодні щодо запровадження диференційованих ставок на спрощеній системі та плюс європейський досвід, зокрема польський», – зазначила заступниця міністра.

Наразі, за словами Світлани Воробей, Україна не готова до переходу на диференційовану шкалу.

Нагадаємо, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку цього року українські пенсіонери та державні службовці можуть залишитися без виплат. За словами першої віце-прем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму «виживання» після того, як вона почала відновлення у 2023 році з зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5 %.