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Уряд попередив про можливі затримки пенсій та зарплат: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд попередив про можливі затримки пенсій та зарплат: деталі
Наступного року Україні знадобиться $37 млрд доларів зовнішньої підтримки
фото: з відкритих джерел

Україна з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків

Якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року українські пенсіонери та державні службовці можуть опинитися без виплат. Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму «виживання» після того, як вона почала відновлення у 2023 році з зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5 %.

Як заявила Свириденко, наступного року Україні знадобиться $37 млрд доларів зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на $60 млрд у «глухому куті» в Конгресі, а пакет підтримки ЄС на 50 млрд євро заблокований через вето Угорщини.

Свириденко сподівається, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня.

Як зазначає видання, Україна з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податок на прибутки банків, а податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету. Проте Свириденко наголошує, що цього не досить. За словами міністра, пріоритетом для України буде оборона та обслуговування боргу.

Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

Деякі західні офіційні особи кажуть, що Україна зможе утримувати бюджет без допомоги Заходу протягом кількох місяців, але це може призвести до інфляції та підірвати фінансову стабільність. Віце-прем'єр розповіла виданню, що за перші 11 місяців 2023 року Київ зібрав податків на $4,4 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як зазначається, стійке відновлення було необхідним для заохочення українських біженців повернутися додому. Попри те, що рівень безробіття оцінюється у 18,9%, Україна відчуває нестачу робочої сили в багатьох секторах.

З огляду на те, що українські експортні маршрути обмежені війною, а кордон з Польщею блокується, стратегія уряду полягає в тому, щоб сприяти експорту більш цінних перероблених і промислових товарів, а не сировини. Свириденко також закликала новий уряд Польщі припинити блокування українських прикордонних переходів. Через польські протести українські експортери втратили 160 млн доларів, а імпортери – $700 млн

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

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Теги: Кабмін пенсіонери податки бюджет гроші фінансування Україна Юлія Свириденко

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