Політичний параліч на початку 2024-го. Що відбувається в США

Найбільш вірогідному опоненту Байдена Трампу загрожує звинувачення по 91 пункту

В Politico вийшла змістовна стаття з приводу президентських виборів у США в контексті зовнішньополітичних викликів.

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Автор констатує, що Байден починає 2024 рік з позитивної внутрішньої економічної ситуації: «економіка зростає, інфляція під контролем, безробіття на найнижчому рівні за 50 років, фондовий ринок закінчує рік з рекордними показниками».

Автор також пише, що найбільш вірогідному опоненту Байдена Трампу загрожує звинувачення по 91 пункту за чотирма звинувачувальними висновками (не факт, що так і буде, але ймовірність не допущення Трампа до виборів є).

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Серед чинників не на користь Байдена вказується його вік та проблема з ростом міграції.

Але акцент у тексті робиться не на внутрішній проблематиці, а на зовнішній, яка стосується питання лідерства та ролі США у світі, що для нас є також важливим – тому я й звернула увагу на цю публікацію.

Отже, виокремлюється декілька країн/регіонів.

Україна є найбільшим викликом. Автор справедливо зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Байдену вдалось створити коаліцію на підтримку України та запровадити санкції проти РФ – що не дозволило Росії поглинути Україну та підірвати зусилля Заходу. Також прагнення та можливості України щодо вступу у ЄС та НАТО не послабились, а посилились, а сам Альянс уже розширився з прийняттям Фінляндії. У той же час автор пише про політичний параліч на початку 2024-го та зростаючу опозицію всередині республіканців щодо виділення Україні подальшої військової та фінансової допомоги. У середині січня починаються праймеріз у республіканській партії, і від їх результату залежатимуть подальші дії республіканців у Конгресі, які слідуватимуть політиці свого кандидата, у тому числі щодо допомоги Україні.

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Близький Схід. Автор вказує на те, що США після атаки Хамасу на Ізраїль доклали багато зусиль, щоб війна не розрослась до більших масштабів. Зокрема, надіслали два авіаносця і 2000 морських піхотинців, а також організували присутність багатонаціональних сил для захисту комерційного судноплавства у Червоному морі. Але загроза ескалації все одно зберігається: «На думку Білого дому, Іран причетний до організації атак ракетами та дронами проти суден у Червоному морі, які здійснюють хусити, а сам здійснив дронові атаки проти кораблів в Індійському океані. А проіранські міліції у Сирії постійно атакують американські бази». Також зберігається ризик ескалації на півночі Ізраїлю через постійні ракетні обстріли Хезболли.

Тайвань, де у середині січня відбудуться вибори. Китай, звісно, підтримує ті сили і того політика, які виступають за обʼєднання Тайваню з Китаєм. Автор нагадує, що Сі, вчергове повторивши під час зустрічі з Байденом у листопаді, що вважає обʼєднання Китаю та Тайваню однією зі своїх головних цілей, у той же сказав, що конкретного таймінгу немає. Хоча аналітики вважають, що у разі спротиву Тайваню Китай може вдатися до сили, до цього задіявши економічні чинники тиску (зокрема, створення проблем для комерційного судноплавства).

Автор розглядає усі ці ситуації з точки зору викликів для адміністрації Байдена та лідерства США. Але ми повинні враховувати ці виклики з точки зору ризиків для України. Зміна балансу сил в різних регіонах, а також потенційні нові війни/конфлікти, ну і звісно домінування внутрішньої проблематики у США, може не лише призвести до скорочення допомоги та зменшення уваги, а й до ламання та зміни коаліцій у кожному конкретному питанні (наприклад, приєднання Саудівської Аравії до БРІКС ускладнює мирну/оборонну угоду з Ізраїлем за посередництва США), а значить – зменшення єдності (зокрема, у протистоянні автократій та демократій) як такої.